Znamy pierwsze półfinalistki Tauron Ligi! Jednostronna rywalizacja w Radomiu

Początek tego meczu lepiej rozpoczął się dla drużyny gości (9:13). Kilka błędów z pierwszych minut mocno zemściło się na Radomce, która przez całego seta nie potrafiła odrobić straty. Każdej z ekip zdarzały się serie punktowe, ale po chwili dobrej gry przychodził moment załamania. Tę falowaną premierową odsłonę zwycięstwem zakończyły siatkarki BKS-u.

Drugi set był dość wyrównany. Przez pierwsze kilkanaście minut trwała wymiana ciosów, a żadna z drużyn nie zamierzała odpuszczać. Różnicę na boisku robiły Julita Piasecka i Kertu Laak, które mozolnie wypracowywały przewagę gościń. Radomianki nie poddawały się i dzielnie walczyły, by coś jeszcze ugrać w tej partii. Przy stanie 19:21 wydawało się, że końcówka będzie nerwowa, ale nic bardziej mylnego. Piasecka dobrą zagrywką znacznie ułatwiła swoim koleżankom z drużyny życie. Bielszczanki wygrały 25:19.

Trzeci set był dopełnieniem całości. Radomka stała pod ścianą i nie bardzo wiedziała, jak ma się od niej odsunąć. I choć Monika Gałkowska dwoiła się i troiła, by zmienić ten stan rzeczy, napędzone bielszczanki nie zamierzały na to pozwolić. Po raz kolejny świetnie w polu serwisowym spisała się Piasecka, a jej drużyna prowadziła już 19:11. Wydawać się mogło, że gospodynie stracą już wiarę w odwrócenie losów tego ćwierćfinału, ale one zerwały się do walki i obroniły pięć piłek meczowych. To było jednak zbyt mało. Udanym atakiem to spotkanie zakończyła Piasecka.

MOYA Radomka Radom - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała 0:3 (21:25, 19:25, 20:25)

Moya Radomka Radom: Monika Gałkowska, Kornelia Garita, Kristiine Miilen, Aleksandra Stachowicz, Weronika Szlagowska, Kamila Witkowska - Izabela Śliwa (libero) - Iga Marszałkowicz, Victoria Mayer, Laura Milos.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała: Nikola Abramajtys, Martyna Borowczak, Kertu Laak, Julia Nowicka, Joanna Pacak, Julita Piasecka - Kinga Drabek (libero) - Magdalena Janiuk, Wiktoria Szewczyk.