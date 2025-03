Zwrot akcji! Znany siatkarz zdementował informacje o powrocie do kadry

27-letni przyjmujący nie grał w drużynie narodowej przez cały poprzedni sezon, po tym, jak odmówił przyjazdu na pierwsze zgrupowanie "Niebiesko-Żółtych" w 2024 roku. Oficjalnym powodem miała być chęć wyleczenia kontuzji kolana, która dokuczała mu jeszcze w trakcie sezonu ligowego we Włoszech.

ZOBACZ TAKŻE: Były asystent trenera wie, jak rozwiązać problem w kadrze siatkarzy. "Nikt tego nie zabrania"

Ukraiński "Sport" poinformował jednak, że Ołeh Płotnycki... oszukał wówczas trenera Raula Lozano, ponieważ w czasie rzekomej rekonwalescencji miał negocjować krótkotrwały kontrakt z katarskim Al-Arabi. Ponadto as Perugii miał narzekać na problemy w komunikacji między kadrowiczami a Związkiem, zaś w mediach społecznościowych nawet nie ukrywał, że nie cieszy się z tego, iż kadrę objął argentyński szkoleniowiec.

W ostatnim czasie wydawało się, że topór wojenny został już zakopany. Raul Lozano postanowił wyciągnąć rękę do byłego kapitana reprezentacji Ukrainy i powołał go do szerokiej, 35-osobowej kadry na sezon reprezentacyjny 2025. O tym, że Ołeh Płotnycki potwierdził chęć powrotu do drużyny narodowej, mówił również sam Mychajło Melnyk, prezes Ukraińskiej Federacji Piłki Siatkowej (FVU).

Okazuje się jednak, że w sprawie Płotnyckiego nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. As Perugii w rozmowie z ukraińskimi mediami... zdementował ostatnie doniesienia na swój temat!

- Dostałem od trenera zaproszenie na zgrupowanie reprezentacji. Przeczytałem je uważnie, po czym wysłałem do Związku kilka pytań, na które chciałem uzyskać odpowiedzi. Federacja odesłała mi e-mail, który jednak nie zawierał odpowiedzi na kilka ważnych dla mnie spraw. Prezes Mychajło Melnyk zapewniał, że wyjaśni mi wszystko osobiście, kiedy spotkamy się na zgrupowaniu. Ja jednak nalegałem, by wszystkich odpowiedzi udzielono mi jeszcze przed obozem treningowym. Dalszego kontaktu między nami już nie było, a o wszystkim innym dowiedziałem się z wywiadu, którego prezes Melnyk udzielił mediom - podkreślił Płotnycki w rozmowie z Suspilne, ukraińskim telewizyjnym nadawcą publicznym.

Zawodnik Sir Susa Vim Perugia podkreślił jednoznacznie, że jego ewentualny powrót do "Niebiesko-Żółtych" uzależniony jest w dużej mierze od tego, czy otrzyma jasne odpowiedzi na kwestie, które najbardziej go nurtują. Ukrainiec nie chciał jednak zdradzić, czego one dotyczyły.