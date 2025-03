Co ze zdrowiem reprezentanta Polski? Michał Probierz zabrał głos

Trener Michał Probierz przyznał po wygranym 2:0 meczu z Maltą w Warszawie w eliminacjach mistrzostw świata, że gra drużyny uległa poprawie względem spotkania z Litwą, choć wciąż bolączką jest brak skuteczności. Selekcjoner wypowiedział się także na temat stanu zdrowia Jana Bednarka. - Janek dostał mocno w głowę. Lekarze podjęli decyzję, żeby nie wystawiać go w drugiej połowie, ze względu na to, co było wcześniej. Ale ten uraz to nic poważnego - powiedział.