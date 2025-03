Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni rozpoczną rywalizację w tegorocznej edycji Ligi Narodów od turnieju w Chinach, gdzie zmierzą się z Holandią, Japonią, Turcją oraz Serbią w dniach 11-15 czerwca. Następnie wicemistrzowie olimpijscy wybiorą się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zagrają z Włochami, Kanadyjczykami, Amerykanami i Brazylijczykami w dniach 25-29 czerwca.

Ostatnim przystankiem będzie Gdańsk. W dniach 16-20 lipca Polacy podejmą Iran, Kubę, Bułgarię oraz Francję.

ZOBACZ TAKŻE: Grbić odkrył karty! Znamy szeroki skład Polski na Ligę Narodów!

Po rozegraniu 12 meczów w fazie zasadniczej, osiem najlepszych reprezentacji awansuje do turnieju finałowego, którego gospodarzem będzie chińskie Ningbo w dniach 30 lipca - 3 sierpnia.

Pytanie, kto będzie reprezentował nasz kraj w powyższych turniejach? Tego na razie nie wie.... nawet sam Grbić, który wstępnie powołał 30 siatkarzy, ale wciąż może dokonać korekt personalnych. Tym bardziej, że wśród nazwisk brakuje wielu uznanych zawodników.

- Jest to świetna okazja, aby dać szansę innym zawodnikom na ich pozycji, aby się zaprezentowali, zobaczyli, jak to wygląda i rozegrali kilka meczów, żebyśmy mogli ocenić co potrafią i czy mają przed sobą przyszłość w reprezentacji, czy nie. Więc to też jest jeden z powodów - tłumaczy swoją decyzję Serb w rozmowie z oficjalną stroną Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

A kogo konkretnie brakuje wśród powołanych? W kadrze z różnych względów nie znaleźli się między innymi: Paweł Zatorski (libero), Łukasz Kaczmarek (atakujący), Marcin Janusz (rozgrywający), Grzegorz Łomacz (rozgrywający), Karol Kłos (środkowy), Mateusz Bieniek (środkowy) czy Bartosz Kwolek (przyjmujący).

Gwiazdy poza kadrą! Ich nie zobaczymy w Lidze Narodów? Zobacz galerię

Mecze siatkarskiej Ligi Narodów z udziałem Polaków będą transmitowane na antenach Polsatu Sport.

Polsat Sport