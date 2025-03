Nie żyje znany tenisista

We wtorek w Barcelonie zmarł Juan Aguilera, jeden z najlepszych hiszpańskich tenisistów lat 80. i początku 90. Odszedł trzy dni po swoich 63. urodzinach, przegrywając długą walkę z chorobą.

Aguilera urodził się w stolicy Katalonii i przez lata był czołową postacią hiszpańskiego tenisa. W 1984 roku dotarł do siódmego miejsca w rankingu ATP, a jego największym sukcesem było zwycięstwo w turnieju ATP Masters w Hamburgu w 1990 roku, gdzie w finale pokonał Borisa Beckera. Tym samym przeszedł do historii jako pierwszy Hiszpan triumfujący w imprezie tej rangi. Choć w turniejach wielkoszlemowych nie odnosił spektakularnych sukcesów, dotarł do 1/8 finału Roland Garros w 1984 roku i reprezentował swój kraj w Pucharze Davisa.

Na kortach ceglastych czuł się jak ryba w wodzie. Znany był z nieustępliwości, długich wymian i precyzyjnego jednoręcznego backhandu. Poza sportem jego wielką pasją była muzyka - na turnieje często zabierał ze sobą gitarę, na której grał w wolnych chwilach.

O śmierci tenisisty poinformował CT Barcino, klub, w którym trenował w czasach swojej świetności. Nie podano przyczyny zgonu, wiadomo jedynie, że Aguilera od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą. Hiszpański tenis stracił jedną ze swoich ikon.