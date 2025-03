Kolejna edycja projektu "WF z AWF" wystartowała!

Tegoroczna edycja programu zakłada m.in. naukowe eksperymenty, doskonalenie szkół, wsparcie cyfrowe i diagnozę przedszkolaków. Dodatkowo powstać ma także "Alfabet Ruchowy", czyli program kształtowania fundamentalnych umiejętności ruchowych z systemem diagnozy i oceny postępów u nauczycieli, dzieci i rodziców.

Projekt realizowany jest przez warszawską AWF we współpracy z resortem nauki. Do roli resortu w projekcie odniosła się we wtorek wiceministra nauki Karolina Zioło-Pużuk, która zaznaczyła, że w tym roku resort na program przeznaczył kolejne fundusze. "Mam nadzieję, że te badania naukowe, które są związane z trudnościami, spowodują, że w przyszłym czasie liczba chętnych do sportu będzie się zwiększać" - powiedziała.

Celem programu jest poprawa ogólnego zdrowia i kondycji fizycznej dzieci w Polsce, co może mieć pozytywny wpływ na ich dobrostan i codzienne aktywne zachowania.

Raport podsumowujący ubiegłoroczne działania programu "WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości" zaprezentowany został we wtorek na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Z raportu wynika, że w trakcie trwania programu prowadzono prace m.in. nad opracowaniem testów fundamentalnych umiejętności ruchowych, wdrożeniem aplikacji mobilnej wykorzystującej AI do oceny jakości wykonywania ćwiczeń i wprowadzeniem "Paszportu dla zdrowia". Stworzono także indywidualne narzędzie do śledzenia rozwoju aktywności fizycznej w kontekście "Alfabetu Ruchowego".

Autorzy badania zwrócili uwagę na to, że potrzebne jest ukierunkowanie dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym, kiedy poziom ich motywacji jest wysoki, a która dynamicznie spada w drugim etapie. Eksperci zaznaczyli, że często "uczeń na lekcji jest niemy, wykonuje jedynie polecenia nauczyciela, a procesowi nie towarzyszy refleksja".

W latach 2021–2024 program objął zasięgiem ponad 500 tys. uczniów w całej Polsce, aktywując ich w ramach kilkudziesięciu tysięcy tzw. Sport Klubów.