Puchar Turcji: Halkbank Ankara - Fenerbahce Medicana Stambuł. Relacja live i wynik na żywo

W finale tych rozgrywek zmierzy się Halkbank Ankara z Fenerbahce Stambuł. Ekipa ze stolicy choć nie prezentuje się ostatnio zbyt dobrze w lidze, tak w europejskich pucharach sytuacja jest całkowicie odmienna. Podopieczni Igora Kolakovicia wywalczyli sobie awans do Final Four Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że w ćwierćfinale pokonali PGE Projekt Warszawa dopiero po rozegraniu złotego seta, wygranego do 12. W przypadku Pucharu Turcji pokonali na drodze do finału Stambuł Genclik Spor 3:1.

Z kolei drużyna ze Stambułu, w której gra na co dzień Fabian Drzyzga w półfinale Pucharu Turcji pokonała Arkas Spor 3:1. Kluczową postacią w zespole w trakcie tego spotkania był Kaan Gurbuz, zdobywca 23 punktów dla Fenerbahce.

Relacja live i wynik na żywo meczu Halkbank Ankara - Fenerbahce Medicana Stambuł na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:00.