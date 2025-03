Reakcja mediów po meczu reprezentacji Polski. Karol Świderski głównym bohaterem

Maltańskie media po porażce piłkarskiej reprezentacji z Polską 0:2 w poniedziałkowym meczu eliminacji mistrzostw świata wskazują, że "wyrok skazujący wydał Karol Świderski", który uzyskał oba gole. Dziennik "Times of Malta" w relacji z Warszawy dodał, że Polacy mogli strzelić więcej bramek.

Maltańska gazeta zaznacza, że Świderski podniósł polskich kibiców na duchu zapewniając biało-czerwonych "wygodne zwycięstwo".

Polska drużyna - stwierdza dziennik - po "nijakiej wygranej z Litwą 1:0 w zeszłym tygodniu była zdesperowana, by pokazać swoim kibicom coś, co ich rozpromieni w meczu z najsłabszym zespołem w grupie".

W podsumowaniu meczu gazeta z Valletty odnotowuje, że gospodarze dominowali na boisku, ale to Świderski i jego gole okazały się decydującymi momentami spotkania i zdecydowały o jego losach.

Z drugiej strony, podkreśla się, Malta starała się rzucić rywalom "srogie wyzwanie" przez większą część pierwszej połowy.

Po tym, gdy zrobiło się 2:0, "gospodarze urośli w siłę i łatwo mogliby odnieść jeszcze wyższe zwycięstwo, gdyby nie kilka fantastycznych interwencji bramkarza Henry'ego Bonello" - ocenia "Times of Malta". Zwraca uwagę na to, że kilka razy wykazał się on wielkim refleksem.

Dlatego, dodaje dziennik, prowadzenie Polaków nie wzrosło, choć trener Michał Probierz - "spragniony większej liczby bramek" - w 65. minucie wprowadził na boisko Roberta Lewandowskiego i Matty'ego Casha.

Malta przegrała oba dotychczasowe mecze eliminacji, wcześniej uległa u siebie Finlandii 0:1

AA, PAP