Siatkarska gwiazda kończy z grą w kadrze! "Podjąłem trudną, ale przemyślaną decyzję"

Przyjmujący nie grał w drużynie narodowej przez cały sezon reprezentacyjny 2024, po tym, jak odmówił przyjazdu na pierwsze zgrupowanie "Niebiesko-Żółtych". Oficjalnym powodem miała być chęć wyleczenia kontuzji kolana, która dokuczała mu jeszcze w trakcie sezonu ligowego we Włoszech.

ZOBACZ TAKŻE: Wilfredo Leon i długo nikt. W polu serwisowym nie ma sobie równych!

Ukraiński "Sport" poinformował jednak, że Ołeh Płotnycki... oszukał wówczas trenera Raula Lozano, ponieważ w czasie rzekomej rekonwalescencji miał negocjować krótkotrwały kontrakt z katarskim Al-Arabi. Ponadto as Perugii miał narzekać na problemy w komunikacji między kadrowiczami a Związkiem, zaś w mediach społecznościowych nawet nie ukrywał, że nie cieszy się z tego, iż kadrę objął argentyński szkoleniowiec.

W ostatnim czasie wydawało się, że topór wojenny został już zakopany. Raul Lozano postanowił wyciągnąć rękę do byłego kapitana reprezentacji Ukrainy i powołał go do szerokiej, 35-osobowej kadry na sezon reprezentacyjny 2025. O tym, że Ołeh Płotnycki potwierdził chęć powrotu do drużyny narodowej, mówił również sam Mychajło Melnyk, prezes Ukraińskiej Federacji Piłki Siatkowej (FVU).

Kilka dni temu w sprawie Płotnyckiego nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. As Perugii w rozmowie z ukraińskimi mediami... zdementował ostatnie doniesienia na swój temat!

- Dostałem od trenera zaproszenie na zgrupowanie reprezentacji. Przeczytałem je uważnie, po czym wysłałem do Związku kilka pytań, na które chciałem uzyskać odpowiedzi. Federacja odesłała mi e-mail, który jednak nie zawierał odpowiedzi na kilka ważnych dla mnie spraw. Prezes Mychajło Melnyk zapewniał, że wyjaśni mi wszystko osobiście, kiedy spotkamy się na zgrupowaniu. Ja jednak nalegałem, by wszystkich odpowiedzi udzielono mi jeszcze przed obozem treningowym. Dalszego kontaktu między nami już nie było, a o wszystkim innym dowiedziałem się z wywiadu, którego prezes Melnyk udzielił mediom - podkreślił Płotnycki w rozmowie z Suspilne, ukraińskim telewizyjnym nadawcą publicznym.

Zawodnik Sir Susa Vim Perugia podkreślił jednoznacznie, że jego ewentualny powrót do "Niebiesko-Żółtych" uzależniony jest w dużej mierze od tego, czy otrzyma jasne odpowiedzi na kwestie, które najbardziej go nurtują.

Ukrainiec nie chciał jednak zdradzić, czego one dotyczyły. Wiadomo jednak, że działacze krajowej federacji prawdopodobnie nie spełnili jego żądań, gdy Płotnyki... ogłosił właśnie decyzję o ostatecznym rozbracie z drużyną narodową!

"Przyjaciele, koledzy, kibice i przedstawiciele całej siatkarskiej społeczności świata - chciałbym zwrócić się do was i podzielić się moją opinią na temat drogi, którą przebyłem w reprezentacji Ukrainy. To nie były tylko lata spędzone w barwach drużyny narodowej - to były niesamowicie emocjonalne, produktywne i niezapomniane czasy. Do dziś przechodzą mnie ciarki, gdy przypomnę sobie nasze mistrzostwa Europy do lat 20 w 2016 roku, nasz historyczny awans do ćwierćfinałów mistrzostw Europy i mistrzostw Świata. Razem tworzyliśmy historię. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zawodnikom, trenerom i ich asystentom za lata współpracy, za zaufanie, za walkę do ostatniej piłki. Jesteście częścią mojego siatkarskiego serca i jestem wdzięczny każdemu z Was. Wierzę, że ukraińska siatkówka wkrótce zrobi kolejny krok naprzód – na nowe wyżyny, na jeszcze wyższy poziom. Mamy potencjał. Talenty są niesamowite. Pozostaje tylko zachować tę jedność i pomnażać to, co już udało się osiągnąć. Mając w pamięci wszystkie te wspomnienia i osiągnięcia, podjęłam trudną, ale przemyślaną decyzję. Moja historia jako zawodnika reprezentacji Ukrainy dobiegła końca. Czas, abym poszedł dalej – w innym kierunku, ale kierunek ten zawsze będzie związany z rozwojem siatkówki. Pozostaję wierny tej grze. A kto wie, może zobaczymy się jeszcze w reprezentacji Ukrainy. Pytanie tylko, w której z możliwych ról. Zawsze dążyłem do tego, co najlepsze dla naszej reprezentacji. I nadal będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby ukraińska siatkówka rozwijała się, umacniała i inspirowała. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Czułem je wszędzie – w każdym mieście, w każdej hali, w każdej części świata, gdziekolwiek graliśmy. Zawsze będziecie moją drużyną" - napisał Płotnycki w mediach społecznościowych.

27-letni dziś Płotnycki zadebiutował w pierwszej reprezentacji Ukrainy 24 maja 2017 roku, a rok później został kapitanem "Niebiesko-Żółtych". Z drużyną narodową zdobył dwa srebrne medale Ligi Europejskiej.