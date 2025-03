Superpuchar Polski: Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków 2 kwietnia w kanałach Polsat Sport, TV 4 i na Polsat Box Go.

Mecz o Superpuchar Polski to coroczne starcie zdobywców dwóch najważniejszych piłkarskich trofeów w naszym kraju. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa nie tylko ze względu na wiosenny termin, ale w szczególności z uwagi na to, że po raz pierwszy odbędzie się na największym piłkarskim obiekcie w Polsce czyli na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Jagiellonia – Wisła o Superpuchar Polski 2 kwietnia w kanałach Telewizji Polsat

Mecz o Superpuchar Polski odbędzie się w środę 2 kwietnia. Przedmeczowe studio pracować będzie od godziny 20:00 w Polsacie Sport 1 oraz nadającym bez reklam i w jakości Super HD Polsacie Sport Premium 1. Rozpoczynający się o 21:00 mecz dodatkowo pokaże też dostępna w Naziemnej Telewizji Cyfrowej telewizyjna Czwórka. Przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Bożydar Iwanow i Maciej Stolarczyk, a o temperaturę dyskusji w studiu na stadionie zadba Przemysław Iwańczyk i jego goście: Maciej Żurawski, Roman Kołtoń oraz Maciej Makuszewski. Za meczowe wywiady odpowiadać będą Marcin Lepa i Tomasz Hajto oraz Paulina Czarnota-Bojarska i Damian Domitrz.

Walka o Superpuchar i nie tylko

Zarówno Jagiellonia, jak i Wisła mają na kontach jeden triumf w Superpucharze. Aktualnie Krakowianie zajmują szóste miejsce w tabeli pierwszej ligi i nie rezygnują z marzeń o awansie do elity. Zespół z Białegostoku to natomiast wicelider Ekstraklasy. Ale walka o obronę Mistrzostwa Polski oraz Superpuchar to nie koniec wyzwań stojących przed Jagą. Zespół trenera Adriana Siemieńca szykuje się także do ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Konferencji UEFA, czyli prestiżowych rozgrywek europejskich, które również transmitują kanały z rodziny Polsat Sport. Pierwsze starcie Jagiellonii z Betisem Sewilla odbędzie się 10 kwietnia w Hiszpanii, a rewanż 17.04 w Białymstoku. Mecz o Superpuchar to zatem dla Jagiellonii i Wisły zarówno szansa na kolejne trofeum w klubowej gablocie, jak i ważny sprawdzian formy przed wyzwaniami, jakie czekają na te kluby w kolejnych tygodniach. Widzowie mogą natomiast być pewni wielkich emocji i atmosfery prawdziwego piłkarskiego święta, zarówno na stadionie, jak w czasie transmisji w kanałach Telewizji Polsat i streamingu internetowym Polsat Box Go.

