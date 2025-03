Zbigniew Boniek odkrył bolesną prawdę. "Ciężary, wypociny, wszystko przypadkowe"

- Widzę, że w meczach z Litwą i Maltą mieliśmy "ciężary", wypociny, że wszystko jest przypadkowe i nie ma żadnej powtarzalności. Widzę tylko to i nic więcej – tak w rozmowie z Polsatem Sport dwumecz eliminacji do MŚ z Litwą i Maltą podsumował Zbigniew Boniek, który z trybun PGE Narodowego obserwował to pierwsze spotkanie.

Michał Białoński, Polsat Sport: Wymęczyliśmy zwycięstwa 1:0 z Litwą i 2:0 z Maltą. Jak pan ocenia początek eliminacji do MŚ w wykonaniu reprezentacji Polski?

Zbigniew Boniek: Mój komentarz jest krótki: mamy sześć punktów i to właściwie jedyny pozytyw. Znaki zapytania dotyczące składu i taktyki, jak były, tak nadal pozostały i ani jeden nie został rozwiązany. Zresztą mówią o tym sami zawodnicy.

Jak zwykle na zgrupowaniach naszej reprezentacji mają grać jedni zawodnicy, a potem okazuje się, że tymi wygranymi są zupełnie inni. Jest dużo chaosu. Jakbym miał dzisiaj powiedzieć, jaki skład wyjdzie w czerwcu na Finlandię, to miałbym problem. Na Maltę wyszedł choćby Mateusz Bogusz, ale po pierwszej połowie trafił do "bunkra".

Szczerze mówiąc, nie chce mi się ciągle krytykować tej drużyny, koniec, kropka. Natomiast trzeba zadać pytanie, czy z tej drużyny coś będzie, czy ona idzie do przodu. Przecież o tym mówi sam Robert Lewandowski, a nie tylko ja.

Jakby nie powiedzieć, czy Michał się obrazi, czy nie obrazi, obraz kadry jest taki: chaos, wielka niewiadoma, kombinowanie.

Co pan ma na myśli?

Jak w klubie nie grał Jakub Moder, to trener tłumaczył, że w kadrze musi na niego stawiać, żeby miał swoje minuty. Kacper Urbański w Monzy gra cały czas, nie wystąpił tylko w dwóch ostatnich meczach i nagle z zawodnika, który był wielkim odkryciem, talentem na miarę ostatniej dekady, został schowany do szuflady. W ogóle go nie widać na boisku.

Trener Probierz tłumaczy, że w drugim roku w kadrze Kacper musi jeszcze więcej pracować i udowadniać swoją wartość. Dziwnym trafem ta reguła nie dotyczy Jakuba Piotrowskiego z ligi bułgarskiej, który w spotkaniu z Litwą znalazł się w wyjściowym składzie.

Dla mnie podstawowe jedenastki naszej kadry to przypadkowe tchnienie chwili. Ja się nie chcę z Michałem kłócić, bo on później zamyka się w oblężonej twierdzy i wystawia transparent, że ktoś go nie lubi. Wymyśla sobie historie, że ja go krytykuję tylko dlatego, że on opowiedział się za zwolnieniem Kwiatkowskiego. Mnie takie wojenki w ogóle nie interesują. Patrząc na tę reprezentację, widzę jeden wielki chaos. Oczywiście, mamy sześć punktów. Tego nam nikt nie odbierze, ale to jest jedyna pozytywna rzecz.

Ale czy walcząc o wygranie grupy, nie powinniśmy mieć znacznie lepszej różnicy bramek po dwóch meczach z zespołami z drugiej setki światowego rankingu? Maltę wyprzedziła w nim nawet mająca 170-tysięczną populację Saint Lucia.

Z tego nie robiłbym dramatu. Przy założeniu, że zremisujemy z Holandią na wyjeździe, a wygramy u siebie, to nawet z tak skromną zaliczką bramek można pójść do przodu. Ja tak daleko nie patrzę, nie teoretyzuję. Widzę, że w każdym z tych meczów mieliśmy "ciężary", wypociny, że wszystko jest przypadkowe i nie ma żadnej powtarzalności. Widzę tylko to i nic więcej.