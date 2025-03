Andrea Anastasi wytypował skład finału siatkarskiej LM. "Nie widzę innej możliwości"

Final Four zaplanowany został na 16-18 maja. Wystąpią w nim JSW Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie, Sir Sicoma Monini Perugia i Halkbank Ankara. PZPS na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikował też wstępny terminarz rywalizacji.

W jednym z półfinałów zmierzą się ze sobą Sir Sicoma Monini Perugia i Halkbank Ankara. W drugim zagrają JSW Jastrzębski Węgiel oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Oznacza to, że w wielkim finale na pewno zobaczymy jedną z polskich drużyn.

Nie wiadomo jednak, z kim w szranki stanie polski zespół. O analizę i wytypowanie finałowego rywala pokusił się były trener reprezentacji Polski siatkarzy, a także Trefla Gdańsk i Projektu Warszawa, Andrea Anastasi.

- Pewne na ten moment jest to, że w finale zagra jedna z bardzo mocnych polskich drużyn, więc dla polskiej siatkówki to będzie kolejny niesamowity sezon z przedstawicielem w ścisłym finale Ligi Mistrzów. Co do półfinału między Halkbankiem Ankara i Perugią, to pod względem technicznym nie widzę innej możliwości jak awans Perugii do finału. Perugia gra teraz stabilnie, ma bardzo dobry i zgrany ze sobą skład. Widać, że ich dyspozycja jest dobra, a takiej trójki skrzydłowych, jakich mają do dyspozycji, może im pozazdrościć niejeden trener. Dlatego uważam, że finał w Łodzi będzie rzeczywiście polsko-włoski.

Kto wygra? To ocenić już trudno. Tego samego zdania jest Włoch. Wskazał on mocne strony wszystkich ekip, stwierdzając, że o tym, kto wzniesie puchar za triumf w całym turnieju, zadecydują niuanse.

- Oba polskie kluby, które zmierzą się w półfinale, są niesamowite. Jastrzębie jest trochę innym zespołem, bardziej technicznym. Natomiast Zawiercie to taki nowoczesny zespół z niesamowitym potencjałem na zagrywce, który jeśli ma swój dzień, to może pokonać każdą drużyną na świecie. Dlatego moim zdaniem nie będzie tak, że w finale w Łodzi Perugia pójdzie jak po swoje i pewnie wygra. Rywalizacja o trofeum będzie otwarta i niezmiernie ciekawa - wyjaśnił.

Transmisje z Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów będzie można oglądać na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.