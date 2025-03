Bartosz Barczyński: Chcę zaboksować o tytuł mistrza Polski

Dla Barczyńskiego zbliżający się występ będzie powrotem na rodzimy ring po wyjazdowej potyczce z mistrzem Belgii, która mimo świetnej postawy Polaka zakończyła się jego porażką na punkty. - Wiecie, jak to bywa z punktowaniem w starciach z lokalnymi faworytami... Po walce przychodzili do mnie ludzie i mówili mi, że to ja powinienem był wygrać, ale werdykt był jaki był - opowiada pięściarz Boxing Production. - Podobnie było zresztą podczas wcześniejszej walki z mistrzem Europy WBO Nickiem Hannigiem w Niemczech. Cóż, trzeba boksować dalej - dodaje.



- Te wyjazdy mimo wszystko okazały się dla mnie cennym doświadczeniem, występowałem w walkach wieczoru w halach wypełnionych kilkoma tysiącami kibiców, dlatego pojedynek wieczoru w Białymstoku nie będzie dla mnie szczególnym obciążeniem i na pewno się w nim nie spalę - zapewnia Barczyński, który treningi boksu łączy ze służbą w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej Wojska Polskiego.



- Boks to moja wielka pasja, ale z zawodu jestem żołnierzem w stopniu kaprala i dlatego sport, siłą rzeczy, musi zejść czasem na drugi plan. Także podczas tych przygotowań nie obyło się bez przerw, szkoliliśmy bowiem ukraińskich żołnierzy przed wyjazdem na front, ale staram się godzić te dwie części mojego życia i mam nadzieję, że 6 kwietnia pokażę dobry boks, a w przyszłości uda mi się powalczyć o tytuł mistrza Polski - dodaje.



Co ciekawe, właśnie dzięki służbie w Wojsku Polskim Barczyński miał okazję w 2021 roku skrzyżować rękawice z jednym z najlepszych polskich pięściarzy ostatnich lat Mateuszem Masternakiem, który także jest zawodowym żołnierzem. Dwóch reprezentantów Polskiej Armii stoczyło ze sobą pojedynek pokazowy na gali "Walkę Mamy we Krwi".



- Bartek to ambitny bokser, wysoko zawiesił mi poprzeczkę. Myślę, że to były trzy dynamiczne rundy boksu, był dreszczyk emocji - powiedział wówczas po ostatnim gongu popularny "Master".



6 kwietnia w Białymstoku między linami pokażą się także między innymi zdobywca pasa WBC Francophone w kategorii półśredniej Mateusz Polski i debiutujący na zawodowych ringach utalentowany Oliwier Szot. Transmisja na kanałach sportowych telewizji Polsat.

