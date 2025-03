Dosadne słowa o reprezentacji! "Jesteśmy w dramatycznym momencie"

Reprezentacja Polski rozpoczęła zmagania w eliminacjach mistrzostw świata 2026. W pierwszym meczu na PGE Narodowym Biało-Czerwoni pokonali Litwę 1:0. Kilka dni później, na tym samym obiekcie Polacy wygrali z Maltą 2:0.

- Generalnie jesteśmy w dramatycznym momencie. Zmiana pokoleniowa nie zadziała się de facto. Robert Lewandowski mówi wyraźnie, że powinno być 5 piłkarzy, którzy mają 18, 19 czy 20 lat. Takich zawodników brakuje. Znam twoje zdanie na temat sytuacji klubowej Kacpra Urbańskiego, ale ja tego nie rozumiem. Dajesz mu szansę, stawiasz na niego. Piłkarz idealny do takich rywali jak Litwa czy Malta. Dla mnie do pierwszego składu, a on nie dostaje minuty - zauważył Kołtoń.

Urbański z dobrej strony pokazał się na mistrzostwach Europy oraz w Lidze Narodów. W spotkaniach z Litwą i Maltą nie dostał jednak szansy. Polak na początku 2025 roku został wypożyczony z Bologni do Monzy. Początkowo wywalczył sobie pierwszy skład, ale w marcu przestał pojawiać się na boisku.

- Urbański pomógł kadrze w poprzednich spotkaniach. Za swoją dyspozycję w reprezentacji powinien dostać szansę w tych dwóch meczach przynajmniej z ławki albo raz grać w pierwszym składzie, bo jest "smykiem" do gry kombinacyjnej - dodał Tomasz Hajto.

IM, Polsat Sport