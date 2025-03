Gesty sędziego w siatkówce. Co pokazuje arbiter? Oficjalna sygnalizacja

Podczas meczu siatkówki każdy gest sędziego ma swoje znaczenie i wpływa na przebieg rywalizacji. Znaki pokazywane przez arbitra są kluczowym elementem komunikacji na boisku. Przyjrzyjmy się gestom i znakom, wykorzystywanym przez sędziów siatkówki podczas meczu. Co pokazuje sędzia w siatkówce? Co oznaczają poszczególne ruchy rąk, albo pokazanie żółtej czy czerwonej kartki? Sprawdź znaki i gesty w siatkówce w galerii zdjęć.

Sędziowie są ważnymi uczestnikami siatkarskich spektakli, ale ci najlepsi nie rzucają się w oczy i nie są głównymi bohaterami spotkań. Obserwując rywalizację, warto jednak wiedzieć, co w danym momencie sygnalizuje główny arbiter. Sędziowie w trakcie spotkania używają gwizdka, a także rąk, którymi wykonują oficjalne oznaczenia.

Mecz siatkówki prowadzi sędzia główny, wspierany przez drugiego arbitra. Jest również sekretarz, a w niektórych przypadkach sędziowie liniowi, w ostatnich latach coraz rzadziej widywani podczas siatkarskich widowisk.

Pierwszy arbiter jest ustawiony na podwyższeniu, po przeciwnej stronie siatki względem ławek zawodników. Kieruje grą od początku do końca. Do jego obowiązków należą m.in. sygnalizowanie rozpoczęcia gry zagrywką, zakończenia akcji oraz przekroczenia przepisów, a także zatwierdzenie lub odrzucenie próśb zespołów. Jego decyzje w trakcie meczu są ostateczne. Drugi arbiter stoi na płycie boiska, po drugiej stronie od głównego i jest zwrócony do niego twarzą. Do jego obowiązków należy m.in. sygnalizowanie zaobserwowanych błędów, kontrolowanie wyniku, zarządzanie przerwami w grze oraz zmianami, a także komunikacja z obsługą VAR.

Sędziowie za pomocą oficjalnej ręcznej sygnalizacji wskazują powód gwizdka, rodzaj odgwizdanego błędu lub rodzaj przyznanej przerwy w grze. Co pokazują sędziowie siatkarscy? Co oznaczają gesty arbitrów? Zobacz w galerii zdjęć.