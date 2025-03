Industria Kielce w środę rozpoczyna rywalizację w 1/8 finału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Jej rywalem będzie lider Bundesligi – Fuechse Berlin. "To bardzo trudny dwumecz, ale widzimy, że drużyna złapała luz i zaczyna grać z radością" – powiedział drugi trener Krzysztof Lijewski. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Podopieczni Tałanta Dujszebajewa zakończyli zmagania w grupie B na szóstym miejscu, awansując do fazy pucharowej po dramatycznym meczu w Zagrzebiu. „Graliśmy falami, bo zmagaliśmy się z wieloma problemami zdrowotnymi. To sprawiło, że musieliśmy drżeć o awans do ostatnich minut” – tłumaczył Lijewski.

Zespół z Berlina zakończył grupę A na trzecim miejscu i był bliski bezpośredniego awansu do ćwierćfinału. Fuechse w ostatniej kolejce wygrało na wyjeździe z Telekomem Veszprem, ale awans utrudnił remis Sportingu w Płocku. Klub z Niemiec pozostaje w grze o tytuł mistrza kraju – w piątek pokonał Magdeburg 33:30 i objął prowadzenie w Bundeslidze.

„Fuechse to zespół, który potrafi wygrywać. Mają zawodników grających na najwyższym poziomie – reprezentantów swoich krajów, dobrze poukładanych przez młodego, ale już doświadczonego trenera” – zaznaczył Lijewski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce – Fuechse Berlin na Polsatsport.pl.

BS, PAP