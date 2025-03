Niesamowity powrót Polki! Aleksandra Mirosław ponownie najlepsza

7 sierpnia 2024 roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu – to właśnie wtedy Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Od tamtego triumfu mistrzyni zrobiła sobie przerwę od rywalizacji, jednak nie wpłynęło to negatywnie na jej formę. Teraz, po kilku miesiącach, powróciła do zawodów i od razu pokazała, że nadal jest w świetnej dyspozycji. 31-letnia zawodniczka wystartowała w światowych wojskowych igrzyskach sportowych we wspinaczce na czas w Lucernie, gdzie wzięła udział w kwalifikacjach.

Zgodnie z oczekiwaniami, Mirosław nie miała sobie równych. Jako jedyna z całej stawki złamała barierę siedmiu sekund, prezentując formę godną mistrzyni olimpijskiej. W pierwszym biegu kwalifikacyjnym uzyskała czas 6,82 sekundy, a w kolejnym poprawiła ten wynik, osiągając imponujące 6,67 sekundy.

Druga była Manon Lebon z Francji (7,08 s), a na trzeciej pozycji uplasowała się Włoszka Giulia Randi (7,26 s). Wysoką, czwartą lokatę zajęła także inna reprezentantka Polski – Patrycja Chudziak, która z czasem 7,35 sekundy znalazła się zaraz za podium.

Wielki finał i walka o medale odbędzie się w środę, 26 marca o godzinie 14:00.