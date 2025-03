Nowe wieści w sprawie Zalewskiego. Znamy termin powrotu

Zalewski na początku lutego został wypożyczony z Romy do Interu. W pierwszych meczach wchodził z ławki rezerwowych i pokazywał się z dobrej strony. Po kilku tygodniach Polak nabawił się kontuzji łydki i ominęło go kilka spotkań. Zabrakło go również na zgrupowaniu reprezentacji Polski w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026.

Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" informują, że Polak ma być gotowy do gry już w okolicach środy-piątku (26-28 marca). Najbliższe ligowe spotkanie Inter rozegra 30 marca. Mediolańczycy na własnym stadionie podejmą Udinese.

Zalewski jak na razie zaliczył 67 minut i zanotował asystę w barwach Interu. Z powodu kontuzji opuścił sześć spotkań. Przed zespołem z San Siro decydujące momenty sezonu. Po 29 kolejkach "Nerazzurri" prowadzą w tabeli Serie A. Dodatkowo przed nimi mecze w ćwierćfinale Ligi Mistrzów oraz półfinał Pucharu Włoch. Piłkarze Interu jest również Piotr Zieliński, który też leczy kontuzje. Jego absencja ma potrwać do maja.

IM, Polsat Sport