Cisterna Volley kontra Itas Trentino to czwarte spotkanie ćwierćfinałowe włoskiej SuperLegi. Relacja live i wynik na żywo meczu Cisterna Volley - Itas Trentino na Polsatsport.pl.

To już czwarta batalia tych drużyn. Przypomnijmy, że we włoskiej lidze rywalizacja w fazie play-off toczy się do trzech zwycięstw. W lepszej sytuacji są siatkarze Trentino, którzy dwa spotkania rozstrzygnęli już na swoją korzyść. Są też pięciokrotnymi mistrzami Włoch.

Wygrany z tej pary w półfinale zmierzy się z lepszym w rywalizacji Rany Verona - Gas Sales Bluenergy Piacenzy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cisterna Volley - Itas Trentino na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.