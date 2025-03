Tomasz Hajto mocno o sytuacji z Michałem Probierzem. "Już wtedy bym go zwolnił"

Hajto w ostatnim Cafe Futbol przyznał, że pod koniec 2024 roku doradzał Cezaremu Kuleszy zmianę selekcjonera. W Polsat Futbol Cast były reprezentant wrócił do tamtych słów i postanowił jeszcze bardziej zaognić sprawę.

- Kiedy powiedziałem, co ja bym zrobił w grudniu, to odezwało się wiele głosów. Przeanalizowałem sobie ten czas. Te słowa, to jest moje szczere zdanie, bo ja nie mam nic do Michała Probierza. Ja bym taką decyzję podjął za wyniki i za kierunek, gdyż ja nie widzę rozwoju - zaczął Hajto.

Ekspert wrócił do sytuacji, która miała miejsce przed Euro 2024, kiedy Probierz ogłosił listę powołanych piłkarzy podczas konferencji prasowej przy okazji turnieju golfowego.

- Jak ma się czuć prezes Cezary Kulesza, który dał mu szansę bycia selekcjonerem, a on nie wiem, czy złośliwie, czy niefortunnie, bez zgody przeczytał sobie skład reprezentacji na polu golfowym. Ja jakbym był gościem, który dał mu szansę, to już wtedy bym go zwolnił. To jest wyjście poza kompetencje trenera. Nie ma szkoleniowca, który jest ważniejszy niż polska federacja i polski prezes - dodał ekspert Polsatu Sport.

Reprezentacja Polski w dwóch pierwszych meczach eliminacji mistrzostw świata 2026 zgarnęła komplet punktów. Biało-Czerwoni pokonali Litwę 1:0 oraz Maltę 2:0. Gra podopiecznych Probierza nie zachwyciła, a na kadrę i selekcjonera wylała się dość duża krytyka.

IM, Polsat Sport