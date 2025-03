WTA w Miami: Emma Raducanu - Jessica Pegula. Relacja live i wynik na żywo

Dla triumfatorki US Open z 2021 roku jest to już z pewnością wyjątkowy turniej, ponieważ to jej pierwszy raz w karierze, kiedy dochodzi do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 1000. Sukces ten może z pewnością cieszyć, zwłaszcza że Brytyjka w ostatnim czasie miała problem z ustabilizowaniem swojej formy.

ZOBACZ TAKŻE: Szokująca informacja ze świata tenisa! Niedawno przeszła na emeryturę, a teraz wraca do gry

W zawodach na Florydzie idzie natomiast jak burza. W drodze do ćwierćfinału pokonywała kolejno: Sayakę Ishii (6:2, 6:1), Emmę Navarro (7:6 (6), 2:6, 7:6 (3)), McCartney Kessler (6:1, 3:0, krecz) oraz Amandę Anisimową (6:1, 6:3).

Z kolei Jessica Pegula z uwagi na swoje rozstawienie nie musiała tak jak Raducanu grać od pierwszej rundy, lecz dopiero od drugiej. Tegoroczna mistrzyni turnieju z Austin prezentuje się w Miami, póki co, bardzo solidnie. W swoim premierowym meczu pokonała rodaczkę Bernardę Perę 6:4, 6:4. Trzecia runda to starcie z Rosjanką Anną Kalinskają wygrane w trzech setach 6:7 (3), 6:2, 7:6 (2). Natomiast w 1/8 finału triumfowała nad Martą Kostjuk 6:2, 6:3.

Przypomnijmy, że Miami Open to druga impreza rangi WTA 1000 w ramach serii "Sunshine Double".

Relacja live i wynik na żywo meczu Emma Raducanu - Jessica Pegula na Polsatsport.pl.