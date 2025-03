Życiowy sezon Polki. "Zaskoczyłam sama siebie"

Sezon 2024/2025 Sidorowicz z pewnością zapamięta na długo. Otworzyła go znakomitym występem w Kontiolahti, gdzie zajęła czwarte miejsce w skróconym biegu indywidualnym, czyli najlepsze w karierze. Po raz pierwszy w Pucharze Świata zestrzeliła też wszystkie krążki, co w dużej mierze wpłynęło na jej ostateczny sukces.

– Nie ukrywam, że jestem zaskoczona takim wynikiem. Dotarło to do mnie dopiero w drodze ze stadionu do hotelu. Nie spodziewałam się, że pójdzie mi tak dobrze. Faktycznie, do podium zabrakło niewiele, ale to czwarte miejsce jest dla mnie jak wygrana, i to nie tylko z rywalkami, ale również z samą sobą. Wykonałam plan na sto procent – mówiła wówczas Sidorowicz.

Co ciekawe, reprezentantka Polski równie dobrze sezon też… zakończyła, bowiem w ostatnim Pucharze Świata w Oslo znów zaprezentowała się ze znakomitej strony. W stolicy Norwegii w sprincie była dwunasta, a w biegu na dochodzenie zajęła 22. miejsce. Sidorowicz po raz pierwszy w karierze zakwalifikowała się do finałowego startu masowego Pucharu Świata. Sam występ dla Polki był już wyróżnieniem, a tymczasem pokazała się w nim z świetnej strony. Przy bezbłędnym strzelaniu zajęła 9. miejsce (jako pierwsza Polka zajęła pozycję w TOP 10 startu masowego w finale PŚ), a ostatecznie uplasowała się na 29. lokacie w klasyfikacji generalnej. Warto dodać, że Sidorowicz, która osiągnęła wynik, jakiego w polskim biathlonie nie było od pięciu lat, jest szóstą reprezentantką biało-czerwonych w historii, która zameldowała się w najlepszej trzydziestce na koniec sezonu.

– Wyniki osiągnięte zarówno w Kontiolahti, jak i w Oslo są dla mnie rezultatami na miarę życiowego sukcesu. W listopadzie sama siebie zaskoczyłam, natomiast już w Oslo wiedziałam, gdzie mierzę. Chociaż przyznam, że 9. miejsce to kropka nad „i” na sam koniec tego sezonu – podsumowuje Sidorowicz. – Uważam go za udany i całkiem równy. Zrobiłam duży krok naprzód względem poprzednich lat. Wciąż jednak widzę rzeczy, które mogę robić lepiej. Już od początku sezonu można było zauważyć, że moja ciężka praca podczas okresu letniego zaczyna owocować. Moja dyspozycja biegowa była lepsza, niż w poprzednich sezonach i, co najważniejsze, od końca listopada, aż do teraz była ona na przyzwoitym, równym poziomie.

Podczas Pucharu Świata w sezonie 2024/2025 zawodniczka z Kościeliska regularnie kwalifikowała się do startów masowych, a łącznie z mistrzostwami świata, wliczając również sztafety, sześciokrotnie meldowała się w najlepszej dziesiątce. Do tego zaliczyła kilka życiówek, a wszystkie wyniki potwierdziły, że jest niekwestionowaną liderką polskiej kadry biathlonu.

– Jestem bardzo zadowolony z postępów, jakie Natalia poczyniła w sferze fizycznej. Ważny był również fakt, że przez cały sezon prezentowała wysoki poziom. W zeszłym roku był to krótki okres dobrych występów, więc ta nowa regularność była bardzo pozytywna. Coraz trudniej jest się poprawić w takim tempie, jak w ostatnich sezonach. Będziemy nadal rozwijać jej wydolność fizyczną, aby mogła biegać szybciej. Ale będziemy starać się też poprawić procent skuteczności strzeleckiej w całym sezonie. W tym roku miała jeden okres, w którym nie prezentowała się na swoim poziomie – mówi Tobias Torgersen, trener żeńskiej reprezentacji Polski w biathlonie.

Co prawda Sidorowicz zakończyła już sezon Pucharu Świata, ale nie oznacza to dla niej końca startów. – Aktualnie mam zaszczyt reprezentować kraj i Wojsko Polskie na V Zimowych Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych w Lucernie i tutaj też liczę na dobry wynik. Za mną bieg sprinterski, w którym zdobyłam srebrny medal. Przede mną jeszcze dwa starty, jeden w sztafecie mieszanej, a drugi w biegu patrolowym – mówi zawodniczka.

Po tak dobrym sezonie kwiecień Sidorowicz przeznaczy na roztrenowanie, ale ma zamiar odpoczywać aktywnie. Ponadto wybiera się z mężem na krótki urlop, a od maja rozpocznie z przygotowaniami do sezonu olimpijskiego. – Igrzyska na pewno będą imprezą docelową w przyszłym sezonie, ale staram się teraz na razie o tym nie myśleć. Cieszę się tym, co mam tu i teraz. Kocham to, co robię i sprawia mi to ogromną przyjemność – mówi biathlonistka z Kościeliska, a jej trener potwierdza, że zawody w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo (zawody biathlonowe odbędą się w dobrze znanej zawodnikom Anterselvie) będą głównym celem na następny rok. – Natalia pokazała, że może być gotowa na najważniejszy moment sezonu i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zaprezentowała się we Włoszech jak najlepiej.

