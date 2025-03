10:2! Barcelona potwierdziła dominację i awansowała do półfinału LM

"Duma Katalonii", która rozpoczęła tę edycję Champions League od dość niespodziewanej porażki 0:2 z Manchesterem City, w pięciu kolejnych starciach sięgała już po komplet punktów i awansowała do ćwierćfinału z pierwszego miejsca w grupie. Drużyna z Wolfsburga grała natomiast w kratkę: w fazie grupowej przegrała nie tylko oba mecze z Lyonem, ale i wyjazdowe starcie z Romą. W rewanżu "Wilczyce" zdeklasowały jednak włoską ekipę aż 6:1 i to one - z drugiego miejsca w grupie - wyszły do 1/4 finału.

ZOBACZ TAKŻE: Padł rekord! Największy transfer w historii stał się faktem

I choć lepszy bilans bezpośrednich starć miały Niemki, to Hiszpanki były faworytkami pierwszego spotkania. Podopieczne Pere Romeu znakomicie wywiązały się z tej roli i wygrały na wyjeździe 4:1, robiąc milowy krok w stronę awansu do półfinału rozgrywek.

W rewanżu "Duma Katalonii" wcale nie zamierzała jedynie bronić korzystnego wyniku i od pierwszego gwizdka ruszyła do ataku, wychodząc na prowadzenie już w 10. minucie. Po fatalnej stracie Alexandry Popp w środkowej strefie boiska Aitana Bonmati zagrała na lewą stronę do Salmy Paralluelo, a 21-letnia Hiszpanka precyzyjnym płaskim strzałem trafiła w długi róg na 1:0.

Dziesięć minut później ta sama zawodniczka podwyższyła prowadzenie. Alexia Putellas znakomicie wypatrzyła Esmee Brugts, która podłączyła się do akcji ofensywnej lewą stroną boiska, Holenderka wycofała piłkę spod linii końcowej na 12. metr, a niepilnowana Paralluelo pokonała Anneke Borbe uderzeniem przy prawym słupku.

W 41. minucie Barca prowadziła już 3:0. Marina Hegering przecięła wślizgiem podanie Ewy Pajor z lewego narożnika pola karnego, ale wybita przez nią futbolówka trafiła wprost pod nogi Esmee Brugts, która miała wystarczająco dużo czasu, by przyjąć piłkę, a następnie sfinalizować akcję mocnym strzałem, po którym piłka trafiła do siatki przy lewym słupku bramki, strzeżonej przez Borbe.

Niespełna kwadrans po zmianie stron boisko opuściła Ewa Pajor, która w drugim spotkaniu ze swoim byłym klubem nie zdołała wpisać się na listę strzelczyń. Polkę zastąpiła Claudia Pina, która... już kilkadziesiąt sekund później cieszyła się z gola. Alexia Putellas kapitalnym podaniem między dwiema defensorkami "Wilczyc" obsłużyła Pinę, a ta mocnym uderzeniem z 15 metrów trafiła w lewy róg na 4:0.

W 72. minucie ekipie z Wolfsburga udało się trafić do siatki "Dumy Katalonii". Po długim podaniu jednej z zawodniczek "Wilczyc" niepewną interwencję za polem karnym zaliczyła bramkarka Cata Coll, która "nastrzeliła" naciskającą ją Rebeckę Blomqvist, a odbita od Szwedki piłka trafiła wprost pod nogi wprowadzonej na boisko kilkadziesiąt sekund wcześniej Lineth Beerensteyn, która nie miała problemu ze strzeleniem gola.

Pięć minut później Hiszpanki odzyskały jednak czterobramkową przewagę. Prowadząca to spotkanie arbiter Stephanie Frappart podyktowała rzut wolny za faul Elli Peddemors na Alexii Putellas, a kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego z około 20 metrów popisała się Claudia Pina, po strzale której piłka odbiła się jeszcze od lewego słupka i wpadła w okienko bramki niemieckiej ekipy.

W doliczonym czasie gry wynik meczu na 6:1 ustaliła Mapi Leon, która pokonała Anneke Borbe kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego, po którym piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła w prawe okienko bramki "Wilczyc".

O awans do finału Champions League zawodniczki Barcelony zagrają ze zwyciężczyniami dwumeczu Manchester City - Chelsea FC.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Liga Mistrzyń - 2. mecz 1/4 finału

FC Barcelona Femeni - VfL Wolfsburg 6:1 (3:0)

Bramki: Salma Paralluelo 10, 20, Esmee Brugts 41, Cladia Pina 61, 77, Mapi Leon 90+1 - Lineth Beerensteyn 72

Pierwszy mecz: 4:1. Awans: FC Barcelona Femeni

Barcelona: Cata Coll - Jana Fernandez, Irene Paredes (Ingrid Engen 46), Mapi Leon, Esmee Brugts (Fridolina Rolfo 70) - Aitana Bonmati, Patricia Guijarro (Sydney Schertenleib 70), Alexia Putellas - Vicky Lopez, Ewa Pajor (Claudia Pina 59), Salma Paralluelo (Judit Pujols 86)

Wolfsburg: Anneke Borbe - Lynn Wilms, Caitlin Dijkstra, Marina Hegering (Ella Peddemors 46), Sarai Linder (Maria-Joelle Wedemeyer 59) - Sveindis Jane Jonsdottir (Lineth Beerensteyn 70), Janina Minge, Lena Lattwein, Rebecka Blomqvist - Alexandra Popp (Svenja Huth 59), Vivien Endemann (Jule Brand 78)

Żółta kartka: Ella Peddemors (Wolfsburg)

Sędziowała: Stephanie Frappart (Francja).