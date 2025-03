Taylor Fritz to czwarty zawodnik rankingu ATP. Amerykanin w Miami rozegrał dotychczas trzy spotkania, wszystkie wygrywając bez straty seta. W pierwszym pokonał Lorenzo Sonego, w drugiej rundzie rozprawił się z Denisem Shapovalovem, a w 1/8 finału wyeliminował Australijczyka Adama Waltona.

Matteo Berrettini w "tysięczniku" w Miami radzi sobie równie dobrze. W pierwszej rundzie Włoch 2:1 (4:6, 6:3, 6:3) pokonał Hugo Gastona. W drugiej rundzie bez straty seta (6:4, 6:4) rozprawił się z Belgiem Zizou Bergsem, a awans do ćwierćfinału wywalczył pokonując 2:0 (6:3, 7:6) Alexa De Minaura.

Fritz dotychczas spotkał się z Berrettinim trzykrotnie i trzy razy wygrywał bez straty seta. Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi tenisistami to sierpień ubiegłego roku, kiedy to w 1/32 US Open Fritz pokonał Włocha 3:0 (6:3, 7:6, 6:1).

Przypomnijmy, że tytułu w Miami Open miał bronić Jannik Sinner. Włoch został jednak zawieszony na trzy miesiące przez Światową Agencję Antydopingową (WADA), w związku z czym do cyklu wróci w maju.

