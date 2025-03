Co dalej z karierą Milika w Juventusie? Nowy trener komplementuje... rywali Polaka

Arkadiusz Milik wciąż dochodzi do siebie po kontuzji, a w Juventusie doszło w międzyczasie do istotnych zmian, w tym na stanowisku trenera – Thiago Mottę zastąpił Igor Tudor. Czy nowy szkoleniowiec "Starej Damy" widzi Polaka w swoich planach?

Thiago Motta nie zagrzał długo miejsca w Juventusie. Władze klubu nie były w pełni zadowolone z wyników zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i europejskich, dlatego postanowiły zakończyć współpracę z byłym reprezentantem Włoch. Jego miejsce zajął Igor Tudor, znany z pracy w Lazio, Hellasie Verona, Olympique Marsylia i Hajduku Split.

Podczas konferencji prasowej Chorwat był pytany przez dziennikarzy o różne sprawy, natomiast to, co mogło w szczególności interesować polskich kibiców, to kwestia dotycząca przyszłości naszego jedynego piłkarza w tym zespole, czyli Arkadiusza Milika. Czy ten ma jeszcze szansę zaistnieć w ekipie "Starej Damy"? Czy nowy szkoleniowiec widzi go w przyszłym sezonie w swoim zespole?

Jak się okazuje, Tudor wypowiadał się o napastnikach, lecz nie mówił nic o ewentualnym powrocie 31-latka do gry. Więcej natomiast można było usłyszeć o rywalu Milika na jego pozycji - Dusanie Vlahoviciu, o którym nowy szkoleniowiec 36-krotnego mistrza Włoch wypowiadał się w samych superlatywach.

- Ma wszystkie cechy zawodnika ze światowego topu. Jest liderem, ma klasę i jesteśmy w momencie, kiedy on też chce się odrodzić. On i Kolo Muani mogą grać razem lub na zmianę. Wczoraj poznałem Kolo, cieszę się, że go mam - mówił Tudor.

Kiedy zatem będziemy mogli ponownie oglądać wychowanka Rozwoju Katowice? Według włoskich mediów Milik może wrócić do gry w kwietniu. Jego kontrakt z Juventusem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.