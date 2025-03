Co za mecz w polskiej lidze! Zwycięzcę wyłoniła dopiero druga dogrywka

Gospodarze od początku pokazali ofensywne możliwości i po zagraniach Macieja Bojanowskiego oraz Grzegorza Kulki było już 10:3. Jalen Riley starał się na to reagować, ale dzięki trójce Aleksandra Wiśniewskiego ekipa z Wałbrzycha była już lepsza o 10 punktów. Później Adas Juskevicius nawiązał rywalizację. Ostatecznie po 10 minutach było tylko 25:20.

ZOBACZ TAKŻE: O włos od triple-double. Znakomity Novak poprowadził Kinga do wygranej

Błyskawicznie w drugiej kwarcie do remisu doprowadził Paxson Wojcik. Juskevicius po chwili dawał nawet prowadzenie! W pewnym momencie przyjezdni uciekali nawet na siedem punktów po trafieniu Jalena Rileya. Straty w ostatnich sekundach tej części meczu zmniejszył jeszcze Janis Berzins, ale pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:49.

Alterique Gilbert i Toddrick Gotcher starali się, aby ich drużyna ciągle była blisko rywali na początku trzeciej kwarty. Ciągle ważnym zawodnikiem ekipy trenera Andrzeja Urbana był jednak Tim Lambrecht, a swoje akcje dodawał też Jacek Rutecki. Końcówka tej części meczu należała do Joshua Pattona. Dzięki jego zagraniom po 30 minutach było tylko 67:69.

Amerykanin doprowadził do remisu zaraz na początku czwartej kwarty. Prowadzenie dopiero później dawał rzutami wolnymi Dariusz Wyka. W końcówce ważne rzuty trafiali Wojcik i Lambrecht. Na około 26 sekund przed końcem ostrowianie byli lepsi o pięć punktów. Trójką odpowiedział na to Gilbert, a po chwili punkty dołożył Berzins! Dzięki temu był remis. Bohaterem mógł zostać Wojcik, ale nie trafił w trudnej sytuacji, co oznaczało dogrywkę!

Dodatkowy czas gry goście rozpoczęli od małej serii 0:6. Zespół trenera Andrzeja Adamka nie zamierzał się poddawać! Po trójkach Alterique'a Gilberta wychodził na prowadzenie! Później niesamowitą trójkę trafił Paxson Wojcik i dawał swojej ekipie cztery punkty przewagi. Kluczowym graczem był później Joshua Patton! Ostatecznie jego przechwyt i wsad zapewniły… drugą dogrywkę!

Obie ekipy grały w niej w rytmie "kosz za kosz". Dopiero po późniejszej akcji 2+1 Maxa Egnera przyjezdni uciekali na cztery punkty. Po chwili do kolejnego remisu doprowadził jednak Ike Smith. Najważniejsze akcje meczu należały do Damiana Kuliga i Tima Lambrechta. Dzięki nim Tasomix Rosiek Stal wygrała 108:104!

Najlepszym zawodnikiem gości był Tim Lambrecht z 23 punktami, 14 zbiórkami i 5 asystami. Alterique Gilbert zdobył dla gospodarzy 17 punktów i 11 asyst.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 23. kolejka

Górnik Zamek Książ Wałbrzych – Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 104:108 (25:20, 22:29, 20:20, 15:13 - 12:12, 10:14)

Górnik Zamek Książ: Alterique Gilbert 17, Toddrick Gotcher 16, Dariusz Wyka 15, Joshua Patton 14, Grzegorz Kulka 13, Ikeon Smith 10, Aleksander Wiśniewski 7, Maciej Bojanowski 7, Janis Berzins 5;

Tasomix Rosiek Stal: Tim Lambrecht 23, Paxon Wojcik 23, Adas Juskevicius 18, Damian Kulig 15, Jalen Riley 14, Maximilian Egner 10, Jacek Rutecki 5.

PLK.PL