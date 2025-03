O krok od dużej zmiany w przepisach w piłki nożnej. Nowa zasada "gry pasywnej"

Regulacja mówiąca o tym, że bramkarz może trzymać piłkę w dłoniach przez sześć sekund istnieje od lat, ale problem polega na tym, że tylko w teorii. W praktyce rzadko zdarza się, aby sędziowie egzekwowali ten przepis. Często dochodzi do sytuacji, kiedy golkiper, grający na czas ze względu na korzystny wynik, potrafi trzymać futbolówkę w rękawicach nawet do 20 sekund (!). Na nic pretensje i uwagi drużyny przeciwnej, ponieważ arbitrzy ograniczają się co najwyżej do pokazania żółtej kartki.

Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB) postanowiła jednak wziąć pod lupę zachowanie bramkarzy, tak aby dynamika gry była jeszcze większa niż dotychczas. Od nowego sezonu sędziowie mają bacznie zwracać uwagę na tzw. "grę pasywną" golkiperów. I tak jak w piłce ręcznej arbitrzy sygnalizują zbyt długie posiadanie piłki danej drużyny, to samo ma dotyczyć bramkarzy w futbolu.

ZOBACZ TAKŻE: Rosjanie zagrają na mistrzostwach świata? Prezes federacji mówi o kuriozalnym pomyśle!

Ci mają mieć maksymalnie osiem sekund na wypuszczenie piłki z rąk - i nie będzie miało znaczenia, czy znajdują się w pozycji leżącej, siedzącej czy stojącej. Po trzech sekundach sędzia ma wykonać ruch ręką, aby dać bramkarzowi do zrozumienia, że zostało mu jeszcze pięć sekund - w innym przypadku jego drużyna zostanie ukarana rzutem rożnym dla rywala. Obecnie jest to rzut wolny pośredni.

Piłkarscy statystycy obliczyli, że bramkarze najczęściej trzymają piłkę w dłoniach w przedziale od pięciu do ośmiu sekund. Gdy jednak ich zespół spieszy się z wyprowadzeniem akcji, wówczas ten czas zmniejsza się do średniej czterech sekund, a gdy drużyna gra na czas, futbolówka widnieje w dłoniach nawet 20 sekund.

Polsat Sport