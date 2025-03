Faworytki tym razem nie zawiodły. Będzie trzeci mecz w ćwierćfinale TAURON Ligi

Siatkarki ŁKS-u Commercecon Łódź zrewanżowały się ITA TOOLS Stali za sensacyjną porażkę 1:3 z pierwszego spotkania i w czwartkowym (27 marca) meczu pokonały ekipę z Mielca 3:0 (25:21, 25:22, 25:17). O tym, która drużyna awansuje do półfinału TAURON Ligi, zadecyduje trzecie spotkanie, które zostanie rozegrane 30 marca w Łodzi.

W pierwszym spotkaniu obu drużyn to siatkarki ŁKS-u Commercecon były murowanymi faworytkami. Łodzianki zakończyły fazę zasadniczą sezonu na 2. miejscu, zdobywając w 22 meczach 55 punktów i tylko o "oczko" ustępując DevelopResowi Rzeszów, zaś ITA TOOLS Stal Mielec do play-offów weszła z 7. miejsca, mając po fazie zasadniczej 26 punktów - raptem o 2 więcej od 9. w tabeli drużyny UNI Opole. Mimo to pierwsze starcie ćwierćfinału Tauron Ligi zakończyło się sensacyjną wygraną ekipy z Mielca 3:1, a kapitalne zawody rozegrała Oliwia Sieradzka, która zdobyła aż 30 punktów i załużenie została MVP meczu.

Początek rewanżu należał do przyjezdnych, które bardzo szybko wyszły najpierw na cztero- (4:8), a następnie pięciopunktowe prowadzenie (6:11). Znakomity zryw zawodniczek ITA TOOLS Stali sprawił, że kilka minut później był remis (12:12), ale siatkarki z Mielca nie zdołały pójść za ciosem i po chwili na prowadzeniu ponownie były podopieczne Zbigniewa Bartmana (13:16). Drużyna trenera Miłosza Majki zdołała jednak kolejny raz odrobić kilkupunktową stratę i po raz drugi w tej partii (przy czym pierwszy od stanu 2:1) wyszła na prowadzenie (17:16). Mielczanki złapały wiatr w żagle i odskoczyły na trzy "oczka" (19:16, potem 21:18). Końcówka należała jednak do piątej drużyny poprzedniego sezonu. ŁKS Commercecon, głównie dzięki znakomitej postawie Marleny Kowalewskiej w polu zagrywki, zdołał ostatecznie przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, wygrywając pierwszego seta 25:21. Najwięcej punktów dla gości (po 5) zdobyły Natalia Mędrzyk i Weronika Gierszewska. Wśród gospodyń 4 punkty były dziełem Aleksandry Kazały, a po 3 "oczka" dołożyły Gabriela Ponikowska, Emilia Mucha i Oliwia Sieradzka.

W drugim secie łodzianki również szybko odskoczyły rywalkom na 4 punkty (6:10) i mimo dobrej gry Kazały, Sieradzkiej i Milewskiej nie pozwoliły gospodyniom zbliżyć się do siebie na mniej niż 2 punkty. Popis gry znów dawała Natalia Mędrzyk, która punktowała w tej partii atakiem, blokiem i z zagrywki, zdobywając łącznie 7 "oczek". Dzielnie wspomagała ją Zuzanna Górecka (6 punktów, tyle samo co najskuteczniejsza w szeregach gospodyń Sieradzka) i drugi set również padł łupem ŁKS-u Commercecon Łódź, który wygrał do 22.

Trzecia odsłona meczu rozpoczęła się od prawdziwej dominacji drugiej drużyny sezonu zasadniczego TAURON Ligi. Podopieczne trenera Zbigniewa Bartmana prowadziły już 5:0 i dopiero czas, o który poprosił trener Majka, wybił nieco z rytmu drużynę ŁKS-u. Nie na długo jednak, gdyż łodzianki błyskawicznie wróciły do swojej dobrej gry i po chwili odskoczyły ITA TOOLS Stali na 10 "oczek" (4:14). Takiej przewagi tak dobry i doświadczony zespół po prostu nie mógł już roztrwonić. Zawodniczki gości spokojnie kontrolowały przebieg wydarzeń na parkiecie i wygrały do 17, kończąc spotkanie w trzech setach.

MVP została Marlena Kowalewska, rozgrywająca ŁKS-u Commercecon Łódź, która poza znakomitym wystawianiem piłki koleżankom sama zdobyła również 3 punkty (atak, blok, as).

O tym, która drużyna awansuje do najlepszej czwórki TAURON Ligi, zadecyduje zatem trzeci mecz, który zostanie rozegrany 30 marca w Łodzi.

TAURON Liga - 2. mecz 1/4 finału

ITA Tools Stal Mielec - ŁKS Commercecon Łódź 0:3 (21:25, 22:25, 17:25)

Pierwszy mecz: 3:1. Decydujące spotkanie: 30.03.2025

ITA TOOLS Stal: Frances, Milewska (8), Ponikowska (3), Mucha (7), Kazała (10), Sieradzka (10), Łyduch (libero) oraz Dąbrowska (libero), Głodzińska (1), Walczak, Moszyńska (5), Adamczyk (2);



ŁKS Commercecon: Kowalewska (3), Obiała (7), Gierszewska (13), Górecka (13), Alagierska (6), Mędrzyk (17), Stenzel (libero) oraz Gajer, Hryszczuk (1).