Legendarny siatkarz opuścił klub PlusLigi! Rozegrał w nim 200 meczów

To już oficjalne. Włodarze siatkarskiego GKS-u Katowice poinformowali, że Bartosz Mariański pożegnał się z zespołem. Libero pełnił funkcję kapitana drużyny, a w barwach "GieKSy" rozegrał łącznie 200 spotkań.

GKS Katowice to jeden z tegorocznych spadkowiczów z PlusLigi. Siatkarze ze stolicy Górnego Śląska od samego początku sezonu spisywali się kiepsko i ani na moment nie wydostali się z zagrożonej pozycji. Już jakiś czas temu stało się jasne, że po dziewięciu sezonach przyjdzie czas na rozbrat z najwyższą klasą rozgrywkową.

Jak to często bywa po spadku, w Katowicach przed rozpoczęciem sezonu PLS 1. Ligi dojdzie do sporych roszad. Jedną z nich jest odejście libero Bartosza Mariańskiego. Na oficjalnym profilu GKS-u na X (dawny Twitter) poinformowano, że nie będzie on już dłużej bronił barw tego klubu.

"8 sezonów, 200 spotkań w PlusLidze, setki wspomnień, które zostaną z nami na zawsze. Z siatkarskim GKS-em Katowice żegna się kapitan drużyny, Bartosz Mariański" - napisano pod filmikiem żegnającym zawodnika.

Mariański to legenda GKS-u. Był jednym ze autorów sukcesu, jakim był awans klubu do rozgrywek PlusLigi w 2016 roku. Występował w nim w latach 2015-2019 oraz od 2021 roku.