Komunikat Legii ws. meczu z Chelsea. "Świętować powinni ci, którzy są z nami na co dzień"

Legia Warszawa pokonała norweskie Molde FK w dwumeczu 1/8 finału Ligi Konferencji i tym samym awansowała do ćwierćfinału tych rozgrywek, w których zmierzy się teraz z Chelsea. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 10 kwietnia na Łazienkowskiej. Stołeczny klub nie zwlekał zbyt długo z decyzją o sprzedaży biletów i kibice już teraz mogą zakupić upragnioną wejściówkę na to spotkanie.

Zgodnie z tradycją, pierwszeństwo w zakupie mają posiadacze karnetów. Legia podkreśla, że w pierwszym etapie bilety będą dostępne wyłącznie dla tych, którzy regularnie wspierali drużynę przez cały sezon. W związku z tym, aby zakwalifikować się do pierwszego etapu sprzedaży, posiadacz karnetu musi mieć potwierdzoną obecność na co najmniej 16 meczach domowych w tym sezonie. Dla pozostałych kibiców próg jest trochę wyższy – wymagane jest uczestnictwo w 19 spotkaniach.

"Kiedy zaczynaliśmy planować sprzedaż biletów na mecz z Chelsea, od początku wiedzieliśmy jedno – to nie może być zwykła sprzedaż. To nie może być po prostu wyścig kto pierwszy, ten lepszy. Ten mecz to święto. A świętować powinni ci, którzy są z nami na co dzień" - czytamy w komunikacie klubowym.

"A na Legię się chodzi nie tylko wtedy, gdy przyjeżdża wielki rywal. Dlatego w etapach sprzedaży biletów na ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Konferencji UEFA, w pierwszej kolejności doceniamy tych, którzy wspierali Legię od początku sezonu" — dodaje klub.

Na tym jednak stołeczna drużyna nie kończy. Legia informuje również, że będzie zakaz wejścia na trybuny gospodarzy dla kogokolwiek, kto będzie chciał wspierać ekipę "The Blues".

"Ze względów bezpieczeństwa na stadion nie będą wpuszczane osoby ubrane w barwy innego klubu niż Legia Warszawa. Spotkanie z Chelsea FC to mecz domowy Legii. Osoby, które pojawią się w szalikach, koszulkach lub innych elementach odzieży z emblematami drużyny gości, nie zostaną wpuszczone na stadion" — czytamy.

Transmisje meczów Legii Warszawa z Chelsea na sportowych antenach Polsatu. Spotkanie Legia Warszawa - Chelsea zostanie rozegrane 10 kwietnia.