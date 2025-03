Orlen Wisła Płock, po zajęciu szóstego miejsca w tabeli grupy A Ligi Mistrzów, awansowała do fazy pucharowej, gdzie trafiła na trzecią drużynę grupy B – HBC Nantes. „W Płocku zmierzymy się ze świetną drużyną o ogromnej jakości” - powiedział trener Wisły Xavi Sabate. Pierwszy mecz w czwartek. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

"Nafciarze" w tym roku spisywali się w rundzie zasadniczej znakomicie. O ile w 10 meczach rozegranych w 2024 roku wywalczyli jedynie 4 punkty, o tyle w 2025 roku, w czterech pojedynkach, zdobyli 7.

Pokonali PSG w Paryżu 31:28, wygrali z Fuechse Berlin w Orlen Arenie 32:27, byli lepsi na wyjeździe od Dinama Bukareszt 27:26 i na koniec fazy grupowej, gdy już mieli pewny udział w 1/12 finału, zremisowali 29:29 ze Sportingiem w Lizbonie.

Teraz przed płocką drużyną jest wicemistrz Francji, trzecia ekipa grupy B – HBC Nantes. „Pierwszą część fazy play off rozegramy u siebie w Płocku. Zmierzymy się ze świetną drużyną o ogromnej jakości, która do samego końca walczyła o bezpośredni awans do ćwierćfinałów. Wystąpimy przed naszą publicznością, której bardzo potrzebujemy w roli naszego ósmego zawodnika – powiedział Sabate.

Pierwszy mecz 1/12 finału Ligi Mistrzów Orlen Wisła Płock – HBC Nantes zostanie rozegrany 27 marca w Orlen Arenie. Początek spotkania wyznaczono na godz. 20.45. Rewanż zaplanowano 2 kwietnia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Wisła Płock – HBC Nantes na Polsatsport.pl.

BS, PAP