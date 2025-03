Maciej Gładysz powalczy o tytuł w Aragonii

Po dwóch pierwszych rundach tarnowianin zajmuje w klasyfikacji generalnej drugie miejsce, ze stratą 28 punktów na 56 możliwych jeszcze do zdobycia.

W przeciwieństwie do dwóch pierwszych rund, które odbyły się w Jerez de la Frontera i Portimao, tym razem stawkę 26 zawodników z 20 państw z całego świata czekają nie trzy, a jedynie dwa, trwające po 30 minut i jedno okrążenie wyścigi.

Pierwszy z nich odbędzie się w sobotę o 17:50, a drugi w niedzielę o 14:00. Każdy z wyścigów będzie poprzedzony osobną, 20-minutową sesją kwalifikacyjną.

Do 270-konnego bolidu F3 Gładysz przesiadł się zimą po wywalczeniu w debiucie trzeciego miejsca w międzynarodowych mistrzostwach Hiszpanii Formuły 4, po drodze dwukrotnie wygrywając wyścigi na torze Motorland Aragon.

Swój debiut w aucie serii Eurocup 3 16-latek rozpoczął od wywalczenia podium, pole position i zwycięstwa podczas pierwszej rundy w Jerez de la Frontera, do której przystąpił mimo wcześniejszej kontuzji. Dzięki kolejnemu podium wywalczonemu w Portimao, podopieczny Akademii Motorsportu Orlen zajmuje w tabeli drugie miejsce.

Głównymi rywalami Polaka będą jego włoscy koledzy zespołowi z holenderskiej ekipy MP Motorsport, lider tabeli Mattia Colnaghi i doświadczony Valerio Rinicella, który traci do tarnowianina tylko osiem punktów. Matematyczne szanse na tytuł mają jeszcze Amerykanin James Egozi i pochodzący z Peru Andres Cardenas.

Cykl Spanish Winter Championship to dla kierowców swojego rodzaju rozgrzewka przed główną częścią sezonu Eurocup 3, która składać się będzie z ośmiu weekendów wyścigowych i rozpocznie w połowie maja od zawodów na austriackim torze Red Bull Ring.

„Nie mogę się doczekać powrotu do walki - mówi Maciej Gładysz. - Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne. Razem z moim zespołem i sporą częścią stawki testowaliśmy na legendarnych, ale nowych dla mnie torach Monza i Spa-Francorchamps, które zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Cieszę się jednak, że w najbliższy weekend wracamy do bezpośredniej rywalizacji i to o najwyższą stawkę. Chcę ponownie walczyć o miejsca w pierwszej trójce na mecie oraz o tytuł, ale jednocześnie wiem, że wszystko może się jeszcze wydarzyć, bo czołówka jest mocno ściśnięta. Jestem więc podekscytowany zawodami, ale także spokojny. Lubię tor Motorland Aragon, który ma w sobie wszystko, jeśli chodzi o charakterystykę zakrętów. Długa prosta pod koniec okrążenia, zakończona ciasnym nawrotem, oznacza także sporo ciekawej walki i okazji do wyprzedzania, dlatego to będzie ekscytujący weekend. Za nami dwudniowe testy, które odbyły się tutaj na początku tygodnia i podczas których mieliśmy bardzo dobre tempo. Razem z całym zespołem nie możemy już więc doczekać się wyścigów”.

Informacja prasowa