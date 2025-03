Trzaskowski trafił do Legii jako 20-latek i spędził w niej dwanaście sezonów. W tym okresie praktycznie non stop był podstawowym obrońcą zespołu, o czym świadczy fakt, że rozegrał aż 296 meczów. Ze stołecznym klubem sięgnął po dwa mistrzostwa i dwa Puchary Polski. Do tego w 1970 roku dotarł z warszawianami do półfinału Pucharu Europy, czyli dzisiejszej Ligi Mistrzów. Wówczas "Wojskowi" przegrali walkę o finał z późniejszym triumfatorem tych rozgrywek - Feyenoordem Rotterdam. Trzaskowski wystąpił w obu tych spotkaniach.

W 1971 roku zadebiutował w reprezentacji Polski i był to jego... jedyny występ w barwach Biało-Czerwonych. Dwa lata później wyemigrował z Polski i grał w polonijnych drużynach w Stanach Zjednoczonych.

Warto podkreślić, że tylko dwunastu piłkarzy rozegrało więcej meczów dla Legii niż Trzaskowski.

Polsat Sport