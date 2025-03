Dawid Murek wraca na ławkę trenerską. Oto jego nowy klub

MCKiS Jaworzno poinformował za pomocą swoich mediów społecznościowych, że Dawid Murek zastąpi na stanowisku trenera Tomasza Wątorka. Do zmiany dojdzie wraz z początkiem nowego sezonu.

Choć Tomasz Wątorek utrzymał swój zespół w tym sezonie w PLS 1. Lidze, to niespodziewanie żegna się z MCKiS-em. Jego miejsce od sezonu 2025/2026 zajmie Dawid Murek.

MCKiS Jaworzno w swoim ostatnim spotkaniu przegrał 0:3 z Mickiewiczem Kluczbork. Rozegrać musi jeszcze dwa spotkania: z Visłą Bydgoszcz i CHKS-em Chełmn. Obecnie zajmują szóste miejsce w tabeli. Jeżeli zespół chce sobie zapewnić miejsce w najlepszej ósemce, w pozostałych spotkaniach musi zdobyć przynajmniej punkt.

Murek jest niezwykle znaną postacią w świecie siatkówki. Swoją imponującą karierę rozpoczął w klubie Piast Międzyrzecz, by później dołączyć do takich zespołów jak AZS Częstochowa, Panathinaikos Ateny czy Jastrzębski Węgiel. Wielokrotnie grał też jako reprezentant Polski. Od 2020 roku rozpoczął swoją karierę trenerską. Choć początkowo trenował żeński #Volley Wrocław, to ostatecznie zdecydował się na współpracę z męskimi zespołami siatkarzy. W sezonie 2022/2023 prowadził Gwardię Wrocław, a w tym sezonie trenował MKS Będzin. Jednak po przegranej zespołu z Barkomem Lwów - Murek został odsunięty.

Teraz zdecydował się powrócić na trenerską ławkę i postara się poprowadzić MCKiS Jaworzno po jak najlepszy wynik.

Gabriela Mikulska