Tak źle ze Świątek nie było od lat. Wstrząsająca statystyka

Obecny sezon jest pierwszym od 2021, gdy Iga Świątek w trzech pierwszych miesiącach roku nie wygrała żadnego turnieju, a co więcej ani raz nie dotarła do finału. Jej dorobek z pięciu startów to trzy półfinały i dwa ćwierćfinały, na którym m.in. w środę zakończyła występ w Miami.