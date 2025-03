Czas na drugie spotkanie ćwierćfinałowe Tauron Ligi siatkarek, w którym ITA TOOLS STAL Mielec zagra z ŁKSem Commercecon Łódź. W pierwszym spotkaniu (seria rozgrywana do dwóch wygranych) dość niespodziewanie to mielczanki wygrały w Łodzi 3:1. Jakim wynikiem zakończy się drugie spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS STAL Mielec - ŁKS Commercecon Łódź od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

Siatkarki z Mielca w pierwszym spotkaniu zaprezentowały się bardzo dobrze, choć przed spotkaniem nie były faworytkami tej rywalizacji. Liderką mieleckiego zespołu w pierwszym meczu była bez wątpienia Oliwia Sieradzka, która zdobyła dla swojej drużyny 30 punktów. Jeśli siatkarki Stali ponownie zaprezentują się tak jak w spotkaniu rozgrywanym w Łodzi, to mogą już dziś awansować do półfinału rozgrywek.

Siatkarki ŁKSu Commercecon Łódź to Mistrzynie Polski sezonu 2022/2023, więc nie dziwi, że co roku wskazywane są jako jedne z faworytek do zdobycia złota. Zadanie przed nimi jednak nie łatwe. W pierwszym spotkaniu prym w drużynie ŁKS wiodły Zuzanna Górecka, która zdobyła 22 punkty i Anastasiia Hryshchuk, która na swoje konto zapisała 21 oczek. To w pierwszym spotkaniu jednak nie wystarczyło do zwycięstwa. Czy dziś łodzianki wyrównają wynik rywalizacji i o awansie zadecyduje trzeci mecz?

