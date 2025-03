Wielkie emocje i rozstrzygająca seria jedenastek! Jak będzie tym razem?

15 lipca 2023 roku, gdy na murawie Stadionu Miejskiego w Częstochowie spotkały się Raków i Legia, można było spodziewać się wyrównanego spotkania. Dla drużyny ze stolicy był to 16 mecz o Superpuchar kraju w historii, ale Legia dotychczas wygrywała jedynie cztery takie spotkania i na zdobycie trofeum czekała od 15 lat. Raków Częstochowa o Superpuchar grał dopiero po raz trzeci, ale dla drużyny prowadzonej przez Dawida Szwargę był to trzeci taki mecz z rzędu i okazja do trzeciego z rzędu zwycięstwa. W 2021 roku Raków pokonał w Warszawie Legię, również po rzutach karnych, a w 2022 roku 2:0 wygrał z Lechem w Poznaniu.

Spotkanie rozgrywane przed dwoma laty w Częstochowie pomiędzy Rakowem i Legią lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy bliscy otworzenia wyniku byli już w 10. minucie meczu. Do dogodnej sytuacji strzeleckiej po dośrodkowaniu z rzutu rożnego doszedł Bogdan Racovitan, ale piłka po uderzeniu Rumuna trafiła w poprzeczkę bramki strzeżonej przez Kacpra Tobiasza. Do przerwy kibice śledzący to spotkanie nie zobaczyli jednak ani jednego celnego strzału.

W 57. minucie to stołeczni byli bliscy strzelenia gola. Napastnik Legii, Tomas Pekhart z bliskiej odległości trafił jednak w słupek. Niewiele brakowało, a w doliczonym czasie gry to Raków zdobyłby decydującą bramkę. W 94. minucie Marcin Cebula, który pojawił się na boisku po przerwie, trafił w poprzeczkę bramki strzeżonej przez Tobiasza.

Do rozstrzygnięcia triumfatora Superpucharu konieczna była seria rzutów karnych. W tej skuteczniejsi okazali się piłkarze Legii. Decydującą jedenastkę wykorzystał Maik Nawrocki. W drużynie gospodarzy z jedenastu metrów nie trafił Marcin Cebula.

Superpuchar Polski. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Tegoroczna edycja Superpucharu Polski również zapowiada się niezwykle ciekawie. Choć pierwotnie mecz miał odbyć się w lipcu ubiegłego roku, to już w najbliższą środę 2 kwietnia, na Stadionie Narodowym w Warszawie spotkają się mistrzowie Polski - ekipa Jagiellonii Białystok i zdobywcy Pucharu Polski - Wisła Kraków.

Faworytem spotkania jest zespół z Białegostoku, który o Superpuchar Polski grał raz, zdobywając go w 2010 roku po zwycięstwie nad Lechem Poznań. Aktualni mistrzowie Polski od początku sezonu utrzymują się w czołówce PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca dodatkowo awansowali do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA, gdzie zmierzą się z hiszpańskim Realem Betis. Niewątpliwie wysoka forma zespołu, który udowadnia, że możliwym jest utrzymanie wysokiej formy grając na kilku frontach sprawia, że to Mistrz Polski jest wskazywany w roli faworyta.

Wisła Kraków to aktualnie szósta drużyna zaplecza Ekstraklasy - Betclic 1. Ligi. Zespół z Krakowa o Superpuchar kraju zagra po raz szósty. Dotychczas krakowianie wygrywali tylko raz i aż czterokrotnie przegrywali. Dużym zaskoczeniem był ich ubiegłoroczny triumf w Pucharze Polski, gdzie w finale pokonali Pogoń Szczecin 2:1 po dogrywce. Biorąc pod uwagę, że Wisła wciąż realnie bierze udział w wyścigu o awans do PKO BP Ekstraklasy, zdobycie Superpucharu może napędzić zespół prowadzony przez trenera Mariusza Jopa przed kolejnymi spotkaniami o ligową stawkę.

Spotkanie o Superpuchar Polski pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wisłą Kraków odbędzie się w środę 2 kwietnia. Transmisja meczu w TV4, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek starcia o godzinie 21:00. Przedmeczowe studio rozpocznie się 20:00 w Polsacie Sport 1 oraz w Polsacie Sport Premium 1.

