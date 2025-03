Jessica Pegula - Alexandra Eala to półfinałowe spotkanie turnieju WTA w Miami. Relacja live i wynik na żywo meczu Jessica Pegula - Alexandra Eala na Polsatsport.pl.

Alexandra Eala zszokowała świat tenisowy, pokonując w ćwierćfinale Igę Świątek 6:2 7:5. Dla filipińskiej tenisistki jest to życiowy sukces, a także spory awans w rankingu WTA - Eala notowana będzie teraz na 75. pozycji, a wcześniej znajdowała się na 140. miejscu.

19-letnia tenisistka, w Miami startująca z dziką kartą, we wcześniejszych rundach pokonała m.in. Jelenę Ostapenko czy Madison Keys.

Pegula w ćwierćfinale wygrała z Emmą Raducanu - triumfatorką US Open z 2021 roku - 6:4, 6:7, 6:2. Starcie to trwało prawie dwie i pół godziny. Dla Amerykanki jest to trzeci półfinał turnieju w Miami w ciągu ostatnich czterech lat - nigdy jednak nie zagrała w finale.

