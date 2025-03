ATP Miami: Jakub Mensik - Taylor Fritz. Relacja live i wynik na żywo

Jakub Mensik - Taylor Fritz to spotkanie półfinałowe turnieju ATP w Miami. Relacja live i wynik na żywo meczu Jakub Mensik - Taylor Fritz na Polsatsport.pl.

Jakub Mensik nie zwalnia tempa w Miami. Czeski tenisista może pochwalić się imponującym zwycięstwem nad niedawnym triumfatorem turnieju w Indian Wells, Jackiem Draperem. Aktualnie zajmujący 54. miejsce w rankingu ATP zawodnik miał trudne zadanie w ćwierćfinale, gdzie zmierzył się z utalentowanym Francuzem Arthurem Flisem. 19-latek znalazł jednak sposób na zeszłorocznego mistrza turniejów w Hamburgu i Tokio, pokonując go w dwóch setach 7:6(5), 6:1.

Teraz w półfinale prestiżowego turnieju rangi ATP 1000 na Florydzie, Mensik zmierzy się z finalistą US Open 2024, Taylorem Fritzem. Amerykanin w swoim ćwierćfinałowym starciu pokonał Matteo Berrettiniego 7:5, 6:7 (7), 7:5. W poprzednich rundach eliminował także kolejno Lorenzo Sonego (7:6 (3), 6:3), Denisa Shapovalova (7:5, 6:3) oraz Adama Waltona (6:3, 7:5).

Obaj panowie grali ze sobą do tej pory tylko raz, a miało to miejsce podczas US Open 2023. Wówczas lepszy okazał się Fritz, który w 1/16 finału pokonał Mensika 6:1, 6:2, 6:0.

