Znicz Pruszków - Warta Poznań to piątkowy mecz 25. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Warta Poznań na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

Znicz kontynuuje dobrą passę, notując serię trzech ligowych spotkań bez porażki. Dzięki temu plasuje się na ósmym miejscu w tabeli i wciąż liczy się w walce o baraże do wyższej klasy rozgrywkowej. Do strefy premiowanej awansem brakuje im zaledwie dwóch punktów, co sprawia, że każde kolejne spotkanie nabiera ogromnego znaczenia.

Ich rywale, mimo że jeszcze niedawno rywalizowali na poziomie PKO BP Ekstraklasy, mają zupełnie inne cele na ten sezon. Spadkowicz zmaga się z trudnościami i zamiast walczyć o szybki powrót do elity, broni się przed kolejną degradacją. Każdy zdobyty punkt jest dla nich na wagę złota, a poprawa wyników to absolutna konieczność.

Ostatnie starcie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się remisem 1:1.



