Gorąco w klubie Ronaldo! Trener może wkrótce stracić posadę

W Al-Nassr nie brakuje emocji. Trzecia drużyna ligi saudyjskiej zamiast gonić czołówkę, zaczyna tracić dystans do liderów, co potwierdzają przeciętne wyniki "Rycerzy Nadżdy". Jak informuje brytyjski Daily Mail, klub poważnie rozważa zwolnienie Stefano Piolego ze stanowiska trenera.

Sytuacja w ekipie z Rijadu robi się coraz bardziej napięta. Drużyna Cristiano Ronaldo traci obecnie 10 punktów do lidera, Al-Ittihad, co niepokoi zarówno kibiców, jak i władze klubu. W pięciu ostatnich spotkaniach Al-Nassr zdobyło zaledwie siedem punktów, co z pewnością nie spełnia oczekiwań.

Na domiar złego, Pioli miał wejść w konflikt z Ronaldo, co dodatkowo osłabia jego pozycję – donosi SportItalia. Do eskalacji napięcia miało dojść podczas meczu 25. kolejki, w którym Al-Nassr pokonało Al Kholood 3:1. Choć Portugalczyk zdobył w tym spotkaniu bramkę już w czwartej minucie, to najwięcej emocji wzbudziła decyzja szkoleniowca o zdjęciu go z boiska w 61. minucie. Ronaldo nie krył niezadowolenia, co mogło stać się kolejnym argumentem za rozstaniem z Włochem.

Wszystko wskazuje na to, że dni Piolego na Półwyspie Arabskim są policzone. Sytuację trenera uważnie monitoruje AS Roma, która poszukuje następcy Claudio Ranieriego.