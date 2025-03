Kapitalne wieści! Mamy trzy olimpijskie kwalifikacje

Świetne wieści napłynęły do nas z Bostonu. W tym amerykańskim mieście odbywają się obecnie mistrzostwa świata łyżwiarzy figurowych, będące jednocześnie kwalifikacjami do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. Przepustkę na najważniejszą imprezę czterolecia właśnie wywalczyło sobie dwoje naszych solistów, a także para sportowa.

Mistrzostwa w USA rozpoczęły się 26 marca i potrwają do końca tygodnia. Polska ma w tym czempionacie swoich przedstawicieli i co ważne - sprawują się oni bardzo dobrze.

Już w czwartek kwalifikację olimpijską wywalczyła Jekaterina Kurakowa. Nasza solistka awansowała do finału, co było równoznaczne z otrzymaniem przepustki do Mediolanu i Cortiny d'Ampezzo.

W nocy z czwartku na piątek nadeszły do nas kolejne świetne wieści. Najpierw wyjazd na włoskie igrzyska zapewnił sobie kolejny solista - Władimir Samoiłow. Następnie stało się to udziałem polskiej pary sportowej - Julii Szczecininy i Michała Woźniaka.

Biało-czerwony duet po programie krótkim zajmował 19. miejsce. Po świetnie wykonanym finałowym programie dowolnym Szczecinina i Woźniak przesunęli się jednak na 14. lokatę, gwarantującą udział w igrzyskach.



Rywalizację par sportowych wygrali Japończycy Riku Miura i Ryuichi Kihara, którzy tym samym odzyskali po roku przerwy mistrzowski tytuł.