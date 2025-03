Rewolucji ciąg dalszy. Bramkarz odejdzie z polskiego giganta

Industria Kielce poinformowała, że Miłosz Wałach po zakończeniu obecnego sezonu opuści klub i dołączy do macedońskiego Vardaru Skopje. 23-letni bramkarz zadebiutował w Orlen Superlidze już w wieku 15 lat.

Choć kibice kieleckiego zespołu traktują go jak wychowanka, to warto przypomnieć, że Wałach trafił do 20-krotnego mistrza Polski w 2017 roku z Podkarpacia, a konkretnie z Juvenii Rzeszów.

W barwach Industrii Kielce świętował m.in. trzy mistrzostwa Polski, jedno wicemistrzostwo oraz dwa Puchary Polski. W trwającym sezonie wystąpił w 16 meczach ligowych, notując 101 obron na 299 rzutów rywali. Z kolei w Lidze Mistrzów może pochwalić się 58 skutecznymi interwencjami na 228 prób przeciwników. Bramkarz trafił w międzyczasie na dwa sezony (2021/22 i 2022/23) do Wybrzeża Gdańsk na zasadzie wypożyczenia.

Przypomnijmy, że przenosiny Wałacha na Półwysep Bałkański wynikają z dołączenia Adama Morawskiego do kieleckiego zespołu od przyszłego sezonu. Były zawodnik największego krajowego rywala Orlenu Wisły Płock dołączy do drużyny Tałanta Dujszebajewa z niemieckiego MT Melsungen.