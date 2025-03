Kto wygra mecz o Superpuchar? Ekspert jasno wskazał faworyta

W środę, 2 kwietnia w Warszawie, Jagiellonia Białystok zmierzy się z Wisłą Kraków w spotkaniu o Superpuchar Polski. - Możemy spodziewać się ofensywnego widowiska - zapowiada to starcie były zdobywca trofeum w barwach Legii Warszawa - Marek Jóźwiak.

W najbliższą środę na PGE Narodowym mistrzowie Polski - ekipa Jagiellonii Białystok i zdobywcy Pucharu Polski - Wisła Kraków zmierzą się w spotkaniu o Superpuchar Polski.



- Jagiellonia gra świetnie, jeśli chodzi o ofensywę, a Wisła w takich meczach potrafi wznieść się na poziom, na którym powinniśmy ją widzieć, czyli poziom Ekstraklasy. Wierzę w to, że tak jak w Pucharze Polski być może sprawi niespodziankę – powiedział były reprezentant Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Ekspertka wprost po hicie Ligi Mistrzyń! "Ewa Pajor musi złapać większy głód piłki"



Wiele wskazuje na to, że spotkanie odbędzie się bez obecności na trybunach zorganizowanej grupy kibiców z Białegostoku, a to zawsze duża strata dla widowiska.

- Ciężko mieć apel do kibiców, skoro oni sami nie potrafią siebie nawzajem szanować. Myślę, że jeśli zaczną myśleć racjonalnie, to te widowiska naprawdę będą wyglądały kapitalnie. Kibice w Polsce naprawdę potrafią zrobić świetne widowisko przy okazji takich spotkań i wierzę w to, że tym razem również uda się te animozje zakopać między kibicami – powiedział Marek Jóźwiak.

Zdaniem ekspertów, zdecydowanym faworytem tego spotkania jest mistrz Polski grający obecnie również w Lidze Konferencji i wciąż walczący o pierwszą lokatę w tabeli PKO BP Ekstraklasy, choć Wisła udowodniła już, że potrafi sprawić niespodziankę w meczach o stawkę.

- Ja zdobyłem Superpuchar Polski jako Mistrz Polski, więc mam nadzieję, że Jagiellonia wywiąże się z roli faworyta, bo Jagiellonia naprawdę jest faworytem tego spotkania. Mocny klub z tradycjami, jeśli chodzi o Wisłę Kraków, natomiast "Biała Gwiazda" ma swoje problemy, co widzimy w grze w pierwszej lidze – ocenił szanse na zwycięstwo w tym spotkaniu były reprezentant Polski.

Spotkanie o Superpuchar Polski pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wisłą Kraków odbędzie się w środę 2 kwietnia. Transmisja meczu w TV4, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek starcia o godzinie 21:00. Przedmeczowe studio rozpocznie się 20:00 w Polsacie Sport 1 oraz w Polsacie Sport Premium 1.