Mateusz Gamrot otwarty na walkę z byłym mistrzem UFC. To byłby wielki hit!

Najlepszy polski zawodnik kategorii lekkiej – Mateusz Gamrot (24-3, 1 NC, 8 KO, 5 SUB) – wciąż czeka na kolejną walkę w UFC. Wśród potencjalnych rywali pojawiali się już między innymi Paddy Pimblet, Rafael Fiziev czy Justin Gaethje, ale żadna z tych walk się nie zmaterializowała. Teraz, były mistrz kategorii półśredniej UFC - Kamaru Usman (20-4, 9 KO, 1 SUB) – w podcaście Red Corner MMA zaproponował nowego, idealnego dla Gamrota rywala.

Usman zapytany o najlepsze możliwe w tym momencie do zorganizowania pojedynki w kategorii lekkiej wskazał kilka propozycji potencjalnych zestawień. Wśród nich znalazła się walka Mateusza Gamrota z byłym mistrzem kategorii piórkowej, który postanowił przejść do kategorii lekkiej. Mowa oczywiście o Hiszpanie – Ilii Topurii (16-0, 6 KO, 8 SUB).



Trzeba przyznać, że pomysł Usmana jest bardzo korzystny dla Gamrota, bo biorąc pod uwagę, że bylby to debiut "Legendy" w kategorii lekkiej, byłby to bardzo medialny pojedynek, o którym na pewno sporo by się mówiło. Zważając na to, że Gamrot na propozycję walki czeka już od kilku miesięcy, bez zastanowienia Polak przystał na taką propozycję, odpowiadając: "Masz rację mistrzu, walka z małymi gośćmi to zawsze świetny pomysł!".

W ostatnim pojedynku, w sierpniu ubiegłego roku, Mateusz Gamrot przegrał z Danem Hookerem decyzją sędziowską na gali UFC 305. W przeszlości 34-latek pokonywał takich zawodników jak Arman Tsarukyan, Rafael Fiziev czy Rafael dos Anjos. Obecnie zajmuje 8. miejsce w rankingu kategorii lekkiej UFC.



Topuria pas kategorii piórkowej zdobył w lutym ubiegłego roku, nokautując w drugiej rundzie Alexandra Volkanovskiego na gali UFC 298. W rewanżu, a zarazem pierwszej obronie mistrzowskiego trofeum, Hiszpan w trzeciej rundzie znokautował Maxa Hollowaya na gali UFC 308. Przed kilkoma tygodniami Topuria zwakował pas i ogłosił przenosiny do wyższej kategorii wagowej.