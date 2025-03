Poznaliśmy nazwisko następcy Thurnbichlera. Kim jest nowy trener kadry?

Thurnbichler objął stery w polskiej kadrze przed sezonem 2022/2023. Początkowo jego okres pracy z Biało-Czerwonymi był udany. Złoto mistrzostw świata zdobył bowiem Piotr Żyła, a brąz dorzucił Dawid Kubacki. Dodatkowo ten drugi znakomicie spisał się w Turnieju Czterech Skoczni oraz Pucharze Świata, zajmując odpowiednio trzecie i czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej.

Ostatnie dwa sezony to jednak totalne rozczarowanie. Poza nielicznymi wyjątkami, większość konkursów kończyło się niepowodzeniem naszych zawodników, którzy często mieli problem z zakwalifikowaniem się do drugiej serii zawodów (!).

W kuluarach mówiło się również o nie najlepszych relacjach Austriaka z częścią kadry naszych skoczków. Wszystko zmierzało ku przedwczesnemu rozstaniu. I ten moment nastąpi po tym sezonie.

Następcą urodzonego w Innsbrucku szkoleniowca zostanie Maciej Maciusiak. Jak podkreślił PZN, to trener posiadający blisko 15-letnie doświadczenie w pracy jako trener asystent oraz główny trener.

Co ciekawe, Maciusiak urodził się 28 marca 1982 roku, a więc w dniu, w którym został oficjalnie mianowany następcą Austriaka, co można uznać jako niesamowity prezent urodzinowy. W przeszłości był skoczkiem, który sięgnął po złoty medal drużynowych mistrzostw Polski w 2004 roku. Dwa lata wcześniej był powołany do kadry na konkursy Pucharu Świata, ale nie potrafił przebrnąć przez kwalifikacje.

W latach 2007-2011 był serwismenem kadry.

W latach 2012-2023 pełnił funkcję trenera grupy szkoleniowej polskiej kadry B i C. Pod jego wodzą w sezonie 2013/2014 złoty medal na mistrzostwach świata juniorów zdobył Jakub Wolny oraz drużyna z Wolnym, Krzysztofem Biegunem, Klemensem Murańką oraz Aleksandrem Zniszczołem. Od 2024 roku był asystentem Thurnbichlera, natomiast w tym roku będzie samodzielnie prowadził kadrę.

