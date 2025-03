Wszystko jasne! Oto zdobywca Kryształowej Kuli w skokach narciarskich

23-latek przyjechał do Planicy z przewagą 114 punktów nad drugim Janem Hoerlem. Żeby zagwarantować sobie tytuł już w piątek, urodzony w Villach zawodnik musiał mieć ponad 100 punktów więcej niż jego rodak. Ostatecznie Tschofenig ukończył zawody przed Hoerlem (zajęli odpowiednio czwartą i ósmą pozycję) i to wystarczyło do utrzymania przewagi. Warto wspomnieć, że za decydujący skok Tschofenig otrzymał perfekcyjną notę od sędziów - pięć razy 20.

W ten sposób reprezentant Austrii nie tylko wywalczył pierwszą Kryształową Kulę w karierze, ale również zrobił sobie fantastyczny prezent urodzinowy. Tschofenig przyszedł na świat 28 marca 2002 roku, a zatem dokładnie 23 lata temu. Kończący się sezon jest dla niego wyśmienity. W Pucharze Świata wygrał łącznie osiem konkursów, trzykrotnie był drugi i dziewięć razy trzeci. Najcenniejsze zwycięstwa odniósł na przełomie 2024 i 2025 roku, kiedy to triumfował w 73. Turnieju Czterech Skoczni. Ponadto do swojego dorobku dołożył srebrny medal mistrzostw świata wywalczony w drużynie.

Tschofenig od lat uchodził za ogromny talent. W 2022 roku w Zakopanem został indywidualnym mistrzem świata juniorów. Od kilku sezonów ocierał się o czołówkę Pucharu Świata, lecz dopiero kampania 2024/2025 okazała się dla niego przełomowa. Wystarczy wspomnieć, że wcześniej Austriak nie miał na koncie choćby jednego zwycięstwa w zawodach rangi PŚ. Po pierwszą wiktorię sięgnął 7 grudnia 2024 roku w Wiśle.

Dodajmy, iż całe podium cyklu opanowali Austriacy. Na drugim miejscu sezon ukończy Hoerl, a na trzecim Stefan Kraft - triumfator sprzed roku. Wciąż trwa rywalizacja o czwartą pozycję, w której pod nieobecność Johanna Andre Forfanga pozostali Gregor Deschwanden ze Szwajcarii i Pius Paschke z Niemiec.

Do końca sezonu zostały jeszcze dwa konkursy - drużynowy w sobotę i indywidualny w niedzielę. Piątkowe zawody wygrał Domen Prevc, a za nim uplasowali się Anze Lanisek i Ryoyu Kobayashi.