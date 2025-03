Zaskakująca historia polskiej medalistki olimpijskiej. "To stało się moją pasją i właściwie całym życiem"

Największe gwiazdy swoje pierwsze sportowe kroki często stawiały przypadkowo, ale po latach okazywało się, że prowadzą one do sukcesów i wielkiej radości. – Zostałam przydzielona do klasy łyżwiarskiej, co na początku średnio mi się podobało, bo niewiele wiedziałam o jeżdżeniu na łyżwach. Z czasem jednak stało się to moją pasją i właściwie całym życiem – mówi Natalia Czerwonka, srebrna medalistka olimpijska z Soczi w 2014 roku.