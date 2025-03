5. Zimowe Igrzyska Wojskowych dobiegły końca. Pięć medali reprezentantów Polski

W szwajcarskich miejscowościach Waedenswil, Emmen, Engelbergu, Anddermatt i Goms o medale rywalizowało około 1400 sportowców-żołnierzy z 43 państw, w tym 37 Biało-Czerwonych, którzy zaprezentowali się w ośmiu dyscyplinach. Nie wystartowali jedynie w narciarstwie alpejskim.

Igrzyska zostały zorganizowane pod egidą Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM).

Pierwsze wojskowe igrzyska rozegrane zostały w 2010 roku we włoskiej Dolinie Aosty. Trzy lata później rywalizacja miała miejsce we francuskim Annecy, w 2017 roku w rosyjskim Soczi. Kolejna, czwarta edycja zawodów miała być zorganizowana w Niemczech, ale z powodu pandemii COVID-19 nie doszła do skutku.

Polscy medaliści igrzysk 2025 w Lucernie:

złoty



kpr. Aleksandra Mirosław - wspinaczka sportowa

srebrne



- sztafeta mieszana 4x2 km - szeregowy specjalista Michał Rozmys, st. szer. spec. Sofia Ennaoui, st. szer. spec. Krystian Zalewski oraz st. szer. Martyna Galant



- klasyfikacja drużynowa w biathlonie - szer. Natalia Sidorowicz, st. szer. spec. Anna Mąka oraz st. szer. Joanna Jakiela

- szer. Natalia Sidorowicz - biathlonowy sprint



brązowy



- por. Iwona Januszyk - narciarstwo wysokogórskie

PAP