Jurajscy Rycerze górą w pierwszym meczu! Przerwana seria siatkarzy Resovii

Początek spotkania przyniósł nerwową grę siatkarzy Aluronu, co wykorzystali rzeszowianie (3:6). Gospodarze długo gonili wynik, ale w środkowej części seta odrobili straty, a po asie Mateusza Bieńka uzyskali przewagę (15:14). Od tego momentu przejęli inicjatywę, byli skuteczniejsi w ofensywie i pewnie wygrali w końcówce. Bartosz Kwolek zdobył punkt zagrywką (23:19), a później atakowali ze środka Bieniek (24:20) i Jurij Gladyr (25:21).

W drugiej odsłonie już w pierwszym fragmencie gospodarze uzyskali solidną zaliczkę - po dwóch asach Bieńka prowadzili 8:4. Właśnie zagrywka i skuteczna gra w ofensywie były atutami Jurajskich Rycerzy, którzy na przestrzeni seta utrzymywali wyraźną przewagę (12:7, 20:15) i w końcówce mieli wszystko pod kontrolą. Seta zamknął atakiem blok-aut Aaron Russell (25:18).

Zawiercianie mieli minimalną przewagę na początku trzeciej partii (7:4), później jednak niespodziewanie doszli do głosu rzeszowianie (9:11). Goście utrzymywali przewagę - gdy skutecznie zaatakował Stephen Boyer, było 14:17. Siatkarze Aluronu wyrównali (17:17), rzeszowianie odbudowali jednak przewagę. Po asie Dawida Wocha odskoczyli na trzy oczka (18:21) i pewnie wygrali w końcówce. Klemen Cebulj wywalczył piłkę setową (20:24), a zepsuta zagrywka gospodarzy ustaliła wynik na 21:25.

Siatkarze Asseco Resovii przedłużyli mecz, ale nie uniknęli błędów na początku czwartego seta, co wykorzystali rywale (10:5). Po słabym otwarciu, goście wygrali serię akcji i wrócili do gry (11:10). Trzymali kontakt do stanu 18:17, wówczas gospodarze odskoczyli na cztery oczka i po ataku Kwolka prowadzili 21:17. W ważnym momencie asa posłał Gladyr (23:19), zepsuta zagrywka rywali dała zawiercianom piłkę meczową (24:20), a punktowy blok zakończył to spotkanie (25:21).

Skrót meczu Aluron - Resovia:

Najwięcej punktów: Bartosz Kwolek (18), Aaron Russell (16), Karol Butryn (15), Mateusz Bieniek (10) – Aluron; Klemen Cebulj (18), Stephen Boyer (13) – Resovia. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku i lepiej punktowali zagrywką (6–3), a rzeszowianie zdobyli więcej punktów blokiem (4–9); sporo błędów własnych po obu stronach, głównie w polu serwisowym (zawiercianie popełnili ich łącznie 34, a goście - 28). MVP: Bartosz Kwolek (15/30 = 50% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki; 52% pozytywnego przyjęcia).



Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia 3:1 (25:21, 25:18, 21:25, 25:21)

Warta: Aaron Russell, Jurij Gladyr, Miguel Tavares Rodrigues, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn – Luke Perry (libero) oraz Kyle Ensing, Jakub Nowosielski. Trener: Michał Winiarski.

Resovia: Lukas Vasina, Dawid Woch, Stephen Boyer, Klemen Cebulj, Karol Kłos, Łukasz Kozub – Michał Potera (libero) oraz Jakub Bucki, Gregor Ropret, Adrian Staszewski, Krzysztof Rejno. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw) 1–0 dla Aluronu. Drugi mecz w sobotę 5 kwietnia w Rzeszowie.

